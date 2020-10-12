«Это рекорд»: назван срок замены смартфона

Современный среднестатистический пользователь смартфона решает провести апгрейд своего гаджета не ранее, чем через три года после покупки, заявил в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

«Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было», — сообщил Рябинин.

По словам эксперта, телефоны стали восприниматься потребителями как бытовая техника, которую не нужно обновлять по мере появления новых технологий, а менять только тогда, когда она выходит из строя.

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«Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый», — считает собеседник Sputnik.

Тренд на постепенное увеличение срока пользования одним и тем же смартфоном был замечен иностранными аналитиками еще в прошлом году, сообщает CNBC со ссылкой на исследование фирмы Kantar Worldpanel.

Если в 2016 году американец решался на покупку нового мобильного гаджета в среднем спустя 22,7 месяца после покупки предыдущего, то в 2018 году этот срок увеличился до 24,7 месяцев.

Пользователи из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании пользуются своими телефонами еще дольше жителей США. В период с 2016 по 2018 год жизненный цикл смартфона в руках одного человека в этих странах увеличился почти на три месяца — с 23,4 месяца до 26,2 месяца.

Эксперты считают, что причин этому изменению в поведении пользователей есть как минимум несколько.

Одной из них является отсутствие прорывных технологий, которые могли быть стать решающим фактором для смены смартфона. Потребители все чаще думают о том, что все смартфоны обладают примерно одинаковыми функциями, а потому не видят смысла в том, чтобы их менять на похожую, но более новую модель.

Кроме того, ведущие производители гаджетов в лице Apple, Samsung и Huawei в последнее время стабильно увеличивают стоимость новых флагманов, что также не способствует увеличению спроса. Сообщается, что за три последних года средняя цена самого современного гаджета от этих трех компаний увеличилась на 52%.

При этом мотивацией, которая способна «растормошить» пользователей и заставить их подумать о покупке нового устройства, эксперты называют скорое внедрение технологии 5G.

«Существующие смартфоны не получат доступа к сетям 5G, поэтому на тех рынках, где распространение технологии пойдет быстрыми темпами, потребители получат стимул купить новое устройство», — считает старший аналитик IHS Markit Геррит Шнееман.

Ранее предсказывалось, что к 2020 году мобильные сети пятого поколения будут доступны в большинстве развитых странах. На текущий момент некоторые вендоры, например, Samsung, LG или Motorola, уже выпустили смартфоны, которые поддерживают эту технологию. Ожидается, что в октябре первый гаджет с поддержкой 5G выпустит и компания Apple.

Однако в планы по появлению новой технологии, которая изменит положение дел на рынке продаж смартфонов, внесла свои коррективы пандемия коронавируса и вызванный ей финансовый кризис.

По подсчетам Ting, большинство владельцев гаджетов (69%), которые собирались обновить гаджет в 2020 году, изменили свои планы.

Согласно исследованию, 55% пользователей решили вовсе отложить апгрейд, 12% предпочли более дешевую модель, а 2% купят поддержанный смартфон вместо нового.

«Сотовые телефоны сегодня жизненно необходимы, но нет никакой необходимости тратить на него $1000. Де-факто стандарт двухлетнего цикла обновления мертв… До пандемии коронавируса 55% [по нашей статистике] заявили о том, что пользуются одним и тем же телефоном дольше трех лет. Теперь же мы ожидаем, что эта тенденция будет только увеличиваться, — заявил директор по контенту Ting Эндрю Мур-Криспин.