Ждет экстрадиции: криптобарона Макафи обвинили в мошенничестве

Криптобарон Джон Макафи, являющийся основателем антивирусной компании McAfee, был задержан в испанской Барселоне по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выдвинутых Министерством юстиции США, сообщает портал The Verge. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Макафи виновен в мошенничестве.

Как следует из обвинения, Макафи, который сколотил свое состояние на продаже антивирусного программного обеспечения, не платил налоги на протяжении нескольких лет.

Известно, что недвижимость миллионера, а также его яхта и другой транспорт записаны на чужое имя. Если вину Джона Макафи удастся доказать, то ему грозит до пяти лет лишения свободы за каждый случай уклонения от выплат в пользу государства.

Реклама

Что же касается претензий SEC, то они связаны с криптовалютами. Известно, что последние несколько лет Макафи в прессе называют не иначе, как «крипто-евангелист».

Комиссия утверждает, что миллиардер воспользовался своей известностью для рекламы ICO [первичное размещение монет, аналог IPO для криптовалют] в Twitter-аккаунте.

При этом Макафи скрыл от подписчиков, что получает деньги за такое продвижение, что является нарушением закона. Сообщается, что криптобарон заработал на таких промо-публикациях свыше $23 млн. Теперь Джону Макафи грозит экстрадиция в США, где он предстанет перед американским судом.

SETHER - The first token to open the door to a new paradigm of social marketing. This is a world changing coin and a world changing concept. I urged them to let me assist. The ICO has just begun.



https://t.co/QIsIJdvnBe — John McAfee (@officialmcafee) December 20, 2017

75-летний эксцентричный миллионер Макафи не впервые привлекается к ответственности за свои деяния.

В 2019 году он был арестован в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов.

Макафи, его супруга Дженис и несколько представителей экипажа были задержаны властями, после того как их яхта пришвартовалась в Пуэрто-Плата — северной провинции страны.

Спустя несколько дней Джон Макафи вышел на связь в своем твиттере, заверив, что с ним все нормально. По его словам, он провел под стражей четыре дня, после чего всех задержанных отпустили, конфисковав у них все найденное оружие, а также яхту.

Пару лет назад Джон Макафи всерьез увлекся криптовалютами. В своем интервью RT в 2018 году Макафи заявил о том, что через пять лет половина мира будет использовать криптовалюту, а у второй половины «наверное, просто не будет смартфонов или доступа в интернет».

Кроме того, в своем твиттере программист пообещал «съесть свой пенис в прямом эфире», если к 2020 году стоимость биткоина не достигнет $500 тыс. за единицу.

Также известно, что в 2016 году Джон Макафи принимал участие в президентской гонке США в качестве кандидата от Либертарианской партии, однако проиграл сопернику — бывшему губернатору штата Нью-Мексико Гэри Джонсону. Позднее он заявил о том, что собирается вновь принять участие в выборах 2020 года и создаст свою партию, если либертарианцы откажутся выдвинуть его. Тем не менее, тот факт, что Макафи не может приехать в США, чтобы его не арестовали еще в аэропорту, сильно усложнил его потенциальную предвыборную кампанию.