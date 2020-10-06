Новые функции и «пасхалка»: Instagram исполняется 10 лет

6 октября 2020 Instagram отмечает свой десятилетний юбилей. В этой связи глава приложения Адам Моссери опубликовал праздничный пост с поздравлениями.

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«Сегодня день рождения Instagram! Мы решили добавить новые функции, которые, как мы надеемся, вам понравятся, но мы также хотим сказать большое спасибо всем, кто пользуется Instagram по всему миру.

Каждый день вы вдохновляете нас, создавая тренды, которые становятся мейнстримом.

Дни рождения — хорошее время, чтобы подумать о том, где мы были и куда направляемся. С момента старта приложения люди приходили в Instagram, чтобы общаться со своими друзьями, изучать их интересы и искать развлечения. И, когда им это удалось, родилось глобальное сообщество, которое значит больше, чем мы когда-либо мечтали», — пишет Моссери.

Специально к 10-летию Instagram в приложении появились новые функции, подтвердили «Газете.Ru» во внешней пресс-службе сервиса в России.

Так, для всех любителей формата Stories появилась карта и календарь всех «сториз», которыми пользователь делился за последние три года.

«С помощью нее вы можете вернуться мысленно назад и вспомнить все свои любимые моменты. Ее можно скачивать и сохранять в Актуальном, а также делиться со своими подписчиками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в новую версию Instagram были добавлены обновления, связанные с психологическим благополучием пользователей. В сервисе появилась функция, которая позволит скрывать потенциально оскорбительные комментарии. Приложение будет автоматически прятать сообщения, похожие на те, на которые ранее поступала жалоба от юзеров. При нажатии на вкладку «Посмотреть скрытые комментарии» пользователь может увидеть все сообщения под публикацией.

Также Instagram расширяет спектр предупреждений внутри приложения и добавляет уведомление, которое сообщит, если пользователь в очередной раз попытается опубликовать оскорбительный комментарий. Такое предупреждение призвано мотивировать комментаторов задуматься над возможными последствиями своего действия.

В честь десятилетнего юбилея разработчики Instagram добавили в приложение «пасхалку», позволяющую сменить иконку приложения на рабочем столе, выбрав из предложенного списка.

В частности, там можно найти «классическую» иконку в виде коричневого полароида.

Сообщается, что эта функция пока работает не у всех пользователей. Инструкцию по ее запуску можно увидеть на видео ниже — для этого необходимо перейти в настройки Instagram.

Here's a vid of the secret! pic.twitter.com/ZlRIWWa0s7 — Patrick Kosmowski (@kosmowskipat) October 6, 2020

Сервис Instagram был впервые запущен 6 октября 2010 года для устройств на платформе iOS. Два года спустя фотохостинг стал доступен и пользователям Android. Создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер в 2012 году продали свое приложение Марку Цукербергу и его корпорации Facebook за $1 млрд. По оценкам инвесторов теперь Instagram стоит в сто раз больше цены, предложенной Facebook. В 2018 году Кригер и Систром покинули Facebook — по слухам, из-за разногласий с главой компании. В прошлом месяце появились слухи о том, что Систром является одним из претендентов на пост генерального директора американского сегмента TikTok.