Поделят на двоих: сколько компании США заплатят за TikTok

Американский сегмент приложения TikTok могут за $12 млрд приобрести корпорации Oracle и Walmart. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью, добивается оценки приложения в $60 млрд, и стоимость американского TikTok обойдется в указанную сумму, если Oracle и Walmart будут согласны на такую цену.%

Первая корпорация может получить 12,5% акций приложения, а вторая — Walmart — 7,5%. Ранее сделка была одобрена президентом США Дональдом Трампом — он заявил об этом, выступая перед журналистами в Белом доме.

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Минторг США отложил планируемое введение запрета на скачивание приложения до 27 сентября. По словам Трампа, возможная сделка решает проблемы национальной безопасности Штатов, позволяя приложению и впредь работать на территории США.

Вашингтон считает, что TikTok угрожает нацбезопасности, якобы собирая данные о пользователях и передавая их спецслужбам Китайской Народной Республики (КНР). В ЦРУ заявили, что разработчики могут получать доступ к смартфонам пользователей, однако не смогли подтвердить, что данные получали китайские силовики.

Трамп потребовал продать TikTok любой американской компании до 15 сентября под угрозой запрета приложения в США. Изначально сообщалось, что купить приложение может Microsoft.

С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах приложений. Руководство сервиса заявило, что будет оспаривать это решение, и подчеркнуло, что готово сотрудничать с властями США.

Власти Китая назвали слова Трампа «политической манипуляцией» и попыткой запугать Пекин. По данным Reuters, КНР лучше закрыла бы американский TikTok, но не поддалась бы давлению Америки.

Предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа пытался убедить своих избирателей в том, что приложение TikTok шпионит за американцами, передает CNN.

На минувших выходных пользователи заметили в Facebook большое количество рекламных объявлений, проплаченных штабом Трампа, в которых предлагается подписать петицию в поддержку полного запрета TikTok в стране.

«TikTok следит за тобой», — говорится в публикациях.

В одном из постов говорится о том, что TikTok «поймали с поличным» при изучении содержимого буфера обмена на смартфоне пользователя. Это отсылка к уязвимости, найденной в марте текущего года, когда исследователи обнаружили, что Apple предоставляет приложениям возможность считывать информацию, которая хранится в буфере обмена. TikTok оказался в списке десятков других сервисов, имеющих такую возможность. С тех пор ByteDance заявила о том, что прекратил эту практику.

Руководство TikTok неоднократно отрицало все обвинения в нарушении приватности пользователей, а также незаконной слежке. При этом там уверены, что корпорация Марка Цукерберга Facebook хочет воспользоваться сложившейся ситуацией для собственной выгоды.

«Мы понимаем, что предвыборная риторика может быть очень горячей, поэтому на нашей платформе политическая реклама запрещена. Гораздо более интересно то, что Facebook берет деньги за политическую рекламу, которая направлена против конкурента, готовясь при этом запустить клона TikTok»,

— заявил телеканалу CNN официальный представитель китайского сервиса.

Напомним, 7 августа Трамп запретил американские транзакции и сделки с китайскими владельцами мессенджеров WeChat и TikTok. «Это раскол в цифровом мире между двумя крупнейшими экономиками», — считает Джеймс Льюис, эксперт по технологиям из вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований.

Стоит отметить, что в КНР заблокированы американские приложения Facebook и WhatsApp. Китайская компартия стремится контролировать общение своих граждан в сети и иметь доступ к их данным, и цифровой конфликт между США и Китаем находится в постоянной связи с политическим противостоянием двух держав.