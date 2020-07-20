«TikTok следит за вами»: как штаб Трампа «спасает» американцев

Предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа пытается убедить своих избирателей в том, что приложение TikTok, являющееся частью китайской компании ByteDance, шпионит за американцами, передает CNN.

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На минувших выходных пользователи заметили в Facebook большое количество рекламных объявлений, проплаченных штабом Трампа, в которых предлагается подписать петицию в поддержку полного запрета TikTok в стране.

«TikTok следит за тобой», — говорится в публикациях.

Один из лозунгов звучит так: «Спасем детей от Китая».

"TikTok is spying on you!" The new Trump ads claim. pic.twitter.com/zcjoMSYQYB — Donie O'Sullivan (@donie) July 19, 2020

В одной из публикаций говорится о том, что TikTok «поймали с поличным» при изучении содержимого буфера обмена на смартфоне пользователя. Это отсылка к уязвимости, обнаруженной в марте текущего года, когда исследователи обнаружили, как Apple предоставляет приложениям возможность считывать информацию, которая хранится в буфере обмена. TikTok оказался в списке десятков других сервисов, имеющих такую возможность. С тех пор ByteDance заявил о том, что прекратил эту практику.

Приложение TikTok, получившее чрезвычайную популярность среди американской молодежи, является одной из составляющих продолжающейся напряженности в американо-китайских отношениях.

Белый дом подозревает сервис в шпионаже в пользу Коммунистической партии и незаконной передаче личных данных американцев третьим лицам.

Известно, что на текущий момент TikTok запрещен для использования сотрудниками Госдепартамента и министерства внутренней безопасности США, а также служащими американских вооруженных сил. В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что власти намереваются добиться полной блокировки приложения в Штатах.

Руководство TikTok неоднократно отрицало все обвинения в нарушении приватности пользователей, а также незаконной слежке. Что же касается недавней рекламы от штаба Трампа, то в TikTok уверены, что корпорация Марка Цукерберга Facebook хочет воспользоваться сложившейся ситуацией для собственной выгоды.

«Мы понимаем, что предвыборная риторика может быть очень горячей, поэтому на нашей платформе политическая реклама запрещена. Гораздо более интересно то, что Facebook берет деньги за политическую рекламу, которая направлена против конкурента, готовясь при этом запустить клона TikTok», — заявил CNN официальный представитель TikTok.

Речь идет о сервисе Reels, который будет интегрирован в фотохостинг Instagram, также принадлежащий Цукербергу. На прошлой неделе стало известно, что Reels, буквально копирующий все функции TikTok, запустится уже в августе текущего года. Эксперты считают, что новый сервис станет попыткой корпорации Facebook повторить успех TikTok. На текущий момент количество скачиваний популярного среди молодежи приложения превышает 2 млрд. За последние два года прирост аудитории в TikTok составил 125%.