Подсуетились: Instagram запускает «убийцу TikTok» в августе

Уже в следующем месяце Instagram запускает «убийцу TikTok» под названием Reels, сообщает портал TechCrunch. Новый сервис, который станет частью Stories, будет доступен в США и еще 50 странах мира. На текущий момент он уже работает в Бразилии и Индии.

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Reels станет попыткой Instagram повторить успех приложения TikTok, в котором пользователи записывают короткие ролики под музыку. TikTok пользуется большой популярностью из-за интуитивно понятного редактора и большой базы аудиотреков, которые можно накладывать на видео.

Известно, что при помощи Reels юзеры также смогут записывать 15-секундные музыкальные видео или использовать уже записанные материалы от других пользователей — такой функционал также присутствует в TikTok.

Стоит отметить, что Instagram, как и его материнская компания Facebook, несколько раз пытался копировать популярные функции из чужих приложений. Так, формат Stories перекочевал в Instagram из Snapchat, обеспечив фотохостингу крупный приток новых пользователей. Учитывая международный успех TikTok, неудивительно, что Instagram надеется его повторить.

Однако это уже не первая попытка Facebook создать «убийцу TikTok». В начале июля стало известно о закрытии проекта Lasso, который был запущен в конце 2018 года. Будучи практически полным клоном TikTok, Lasso не удалось стать успешным. Вероятно, Facebook решил сменить стратегию, встроив функции записи коротких видеороликов в уже раскрученный Instagram, а не в отдельное, новое приложение.

Известно, что три года назад сервис Musical.ly, который впоследствии станет частью TikTok, хотел купить Марк Цукерберг, но переговоры не увенчались успехом.

По слухам, миллиардер жалеет о том, что упустил потенциальный хит, и теперь считает TikTok одним из своих главных конкурентов.

Нельзя не заметить, что релиз Reels подозрительно совпадает по времени с серьезным политическим давлением, которое власти США оказывают на TikTok. Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа активно изучает угрозы национальной безопасности для страны, которые могут исходить от TikTok — это приложение подозревают в шпионаже в пользу Китая и сливе личных данных американских граждан, так как материнская компания сервиса ByteDance базируется в КНР. По словам главы аппарата Белого дома Марка Мелроуза, в случае, если факт угрозы будет доказан, TikTok может быть заблокирован в США в течение ближайших недель.

Кроме того, по данным Financial Times, администрация президента США рассматривает возможность внесения TikTok в «черный список» Министерства торговли США. Это может создать ряд трудностей для приложения, поскольку американские компании Google и Apple могут принудить к отказу от сотрудничества с опальным сервисом, что, в свою очередь, может привести к пропаже TikTok из магазинов приложений App Store и Google Play.

Руководство TikTok при этом заявляет о том, что крайне ответственно относится к приватности и безопасности своих пользователей, а потому не понимает опасений американских властей.

«Генеральный директор TikTok — гражданин США, а главный специалист по информационной безопасности имеет многолетний опыт работы в армии и правоохранительных органах страны. Кроме того, американские сотрудники компании усердно работают над тем, чтобы создать лучшую в своем роде инфраструктуру безопасности. Данные американских пользователей TikTok хранятся в штате Вирджиния и Сингапуре, доступ к ним имеет лишь ограниченный круг сотрудников. Это все, что нужно знать», — говорится в официальном заявлении компании.