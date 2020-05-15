Вице-президент Facebook и глава отдела искусственного интеллекта (ИИ) Джером Пезенти выступил с критикой миллиардера Илона Маска в своем Twitter-аккаунте.

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Ранее Маск не раз высказывался на тему искусственного интеллекта, указывая на необходимость регулирования этой сферы ввиду ее повышенной опасности. Он предупреждал, что в скором времени ИИ станет таким же разумным, как и человечество, поставив существование всей расы под угрозу.

Однако, как следует из материала CNBC, многие коллеги Маска из сферы технологий, пожелавшие остаться анонимными, не только не разделяют его взгляды, но и считают их «странными» и даже «глупыми».

На их сторону и встал Джером Пезенти, поделившись ссылкой на издание в своем аккаунте.

«Я уверен, что многие представители ИИ-сообщества не испугались бы заявить такое публично. Илон Маск не имеет ни малейшего понятия об ИИ. Такого понятия как AGI [искусственный интеллект со способностью мыслить] не существует, и ничто не может сравниться с человеческим разумом», — заявил вице-президент Facebook.

Маск не посчитал нужным вступать в спор и решил лишний раз «проехаться» по социальной сети Марка Цукерберга.

«Facebook — отстой», — заявил миллиардер, не желая продолжать дискуссию.

Facebook sucks — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2020

Известно, что в феврале текущего года Маск уже открыто нападал на Facebook — он призвал своих подписчиков удалить приложение Facebook со своих устройств. «Удали Facebook, это отстой», — написал Маск в Twitter.

Так он отреагировал на твит другого известного критика Facebook — актера Саши Барон Коэна, который заявил, что социальную сеть Цукерберга необходимо регулировать на государственном уровне.

«Мы не позволяем одному человеку распоряжаться водой для 2,5 млрд людей. Мы не позволяем одному человеку распоряжаться электроэнергией для 2,5 млрд людей. Почему же мы позволяем одному человеку контролировать информацию, которую видят 2,5 млрд людей? Facebook должен регулироваться властями, не управляться императором!» — написал Барон Коэн в своем аккаунте.

Ранее Илон Маск вступал в полемику с главой Facebook — тема дискуссии тогда также касалась искусственного интеллекта. В 2017 году Марк Цукерберг однажды заявил, что критический подход Маска к технологии искусственного интеллекта является «безответственным», поскольку нельзя все время думать лишь о плохих прогнозах, связанных с ИИ. По словам Цукерберга, если контролировать ситуацию, ничего плохого не случится.

«Я просто не понимаю тех, кто бьет в набат, рассказывая об апокалиптических сценариях развития ИИ. Это плохо, и в некоторый степени я считаю это безответственным», — сказал Цукерберг.

В свою очередь руководитель Tesla и SpaceX, не выносящий критики, написал в Twitter, что видение Марка Цукерберга «весьма ограничено».