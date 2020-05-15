Еще на три года: Зеленский продлил запрет российских соцсетей

Запрет российских социальных сетей и интернет-сервисов на Украине продлен до мая 2023 года. Указ, вводящий в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), продлевающее блокировку, подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте украинского главы.

Среди запрещенных властями Украины ресурсов значатся «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и Mail.ru, а также продукты компаний Dr. Web, 1C и «Парус». В конце апреля руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что блокировка соцсетей из РФ должны быть продлена.

Впоследствии спецслужба передала прошение в СНБО, откуда оно попало на стол президента страны.

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Срок действия ограничительных мер истекал 15 мая текущего года, а подписал решение о запрете еще в 2017 году бывший тогда украинским президентом Петр Порошенко. По его словам, «ВКонтакте» и «Одноклассники» подконтрольны российским спецслужбам, передавала «Российская газета».

Отметим также, что 13 мая Верховная Рада постановила потребовать от главы Украины продлить антироссийские «интернет-санкции». За два дня до этого Порошенко написал в своем Telegram-канале: «Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад».

Он также указал, что такие меры необходимы для информационного противодействие российской «гибридной агрессии». По его словам, этому вопросу надо уделять не меньше средств, чем расходуется на оборону страны.

В середине января на сайте украинского президента появилась петиция о разблокировке интернет-ресурсов российских компаний.

«Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны для украинцев», — говорится в тексте прошения.

При этом автор петиции утверждал, что соцсети из России не нанесут жителям Украины никакого вреда. Однако в 2019 году советник президента Украины Михаил Федоров заявил, что не стал бы снимать блокировку с российских соцсетей на Украине из-за контента, который якобы оказывает негативное влияние на украинских пользователей. Он добавил, что рекомендовал бы продлить срок санкций по отношению к этим интернет-ресурсам.

«К сожалению, «ВКонтакте» стало спецоперацией России против Украины. После ухода [создателя платформы] Павла Дурова это очевидно», — считает Федоров.

Сам Зеленский во время предвыборной кампании на пост президента Украины заявлял, что не одобряет блокировку российских соцсетей. Перед вторым туром выборов в одном из интервью украинским СМИ, он отметил, что жителям страны для начала нужно дать альтернативу этим ресурсам, а затем запрещать и сами российские сайты.

На вопрос останется ли блокировка медиа-ресурсов, в случае, если он победит на выборах, тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил, что санкции в отношении соцсетей ни к чему не привели, так как украинцы начали обходить запрет. Однако он допустил и обоснованность запрещающего закона Порошенко. По словам Зеленского, если на этих платформах продвигают антиукраинские заявления, то «это уже криминал» и «другое дело».

Летом 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что молчание западных СМИ о закрытии российских соцсетей на Украине вызывает возмущение.

«Закрыли теперь социальные сети. Вот вы, журналисты, свободный обмен информацией где? Кто его обеспечивает, в том числе, в Украине? Почему все молчат об этом? Почему все требования обращены только к Москве? Так мы никогда не решим ни одной проблемы, если вы сами эту кашу заварили, а в значительной степени заварили эту кашу сами, но хоть что-нибудь сделайте для того, чтобы закончить эту проблему. Но хоть что-нибудь! Недостаточно только все время показывать пальцем на Россию», — заявил российский лидер.