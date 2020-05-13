Деньги за стресс: Facebook компенсирует модераторам шок-контент

Facebook выплатит $52 млн модераторам, получившим посттравматическое стрессовое расстройство во время работы на компанию, сообщает The Verge.

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Согласно постановлению Высшего суда округа Сан Матео, Facebook предоставит по $1 тыс. для 11 250 нынешних и бывших модераторов компании, работающих на территории США.

Некоторые сотрудники, у которых были диагностированы нервные и психические расстройства, получат дополнительную компенсацию в размере от $1500 до $6000, которая должна покрыть их медицинские расходы.

В сентябре 2018 года экс-сотрудник Facebook Селена Скола подала в суд на бывшего работодателя, заявив о том, что заработала посттравматическое стрессовое расстройство во время работы модератором. Ежедневно она отсматривала фото и видео с убийствами, изнасилованиями и суицидами, блокируя подобный контент и не давая ему появиться в социальной сети. Скола спасала других пользователей Facebook от жестокости, при этом пожертвовав собственным психическим здоровьем.

Истица оказалась не единственным модератором, кто был вынужден обратиться к психотерапевту после работы на Facebook — вскоре к ее иску присоединились другие сотрудники. В судебном документе утверждалось, что Facebook не смог обеспечить надлежащие меры безопасности для своих работников. Спустя два года этот иск завершился победой истцов и денежными выплатами со стороны Facebook.

«Мы благодарны людям, которые выполняют эту важную работу, чтобы сделать Facebook безопасным для всех. Мы обязуемся оказывать им дополнительную поддержку в будущем», — говорится в официальном комментарии корпорации.

Стоит отметить, что ранее компания фактически игнорировала жалобы модераторов. The Verge несколько раз публиковал материалы, посвященные работе тех, кто вынужден целыми днями смотреть на насилие за $15 в час. Ситуацию осложнял тот факт, что модераторы Facebook не являются сотрудниками компании, а работают в качестве подрядчиков на другие фирмы, а потому не имеют прав на бонусы от корпорации.

Еще в июле прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг во время встречи с сотрудниками заявил, что модераторы «слишком драматизируют».

Вероятно, на отношение Цукерберга и его компании к модераторам повлияла смерть одного из сотрудников на объекте в городе Тампа, штат Флорида, который находится под управлением фирмы Cognizant. Там работает около 800 модераторов. Два года назад на рабочем месте скончался 42-летний Кит Атли. Его коллеги подняли тревогу, когда он начал сползать со стула. Двое из них начали делать ему искусственное дыхание, но на объекте отсутствовал дефибриллятор, поэтому пришлось ждать приезда «скорой». Его забрали в больницу, где он вскоре и скончался от последствий сердечного приступа.



Один из менеджеров погибшего рассказал The Verge, что стресс, который испытывал Атли от модерации, нельзя описать словами.

«Мы разговаривали с ним насчет того, какие темы из увиденных им на работе, тревожат его больше всего. А он больше всего боялся, чтобы его не уволили», — рассказал сотрудник на условиях анонимности.