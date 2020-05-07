Вместо обеда: чем опасен просмотр порно на рабочих гаджетах

Привычки пользователей, вынужденных работать из дома из-за эпидемии коронавируса, претерпели ряд изменений, сообщает Business Insider со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского». Рабочие задачи оказываются тесно связаны с домашними делами и развлечениями, что не всегда проходит бесследно.

Реклама

Согласно отчету ИБ-компании, в сложившейся ситуации, когда квартира является и домом, и офисом, люди, интересующиеся контентом для взрослых, все чаще используют одно и то же устройство и для квартальных отчетов, и для порносайтов. Как оказалось, это решение несет в себе риски для кибербезопасности.

«Касперский» опросил свыше 6 тыс. человек из разных стран, которые работают из дома из-за пандемии COVID-19.

51% опрошенных среди тех, кто посещает порносайты, признались в том, что пользуются тем же ноутбуком или ПК, на котором ранее решали рабочие задачи.

При этом почти 20% смотрят взрослый контент на тех устройствах, которые были предоставлены им работодателем на время пандемии.

Массовая работа из дома сама по себе является головной болью для ИБ-специалистов, так как пользователи используют частные сети, чтобы подключаться ко внутренним системам компании, что несет в себе большое количество угроз безопасности конфиденциальных данных. Посещение порносайтов усугубляет ситуацию, так как именно эти ресурсы печально известны в качестве распространителей вирусов и других вредоносных программ.

По мнению директора по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Андрея Евдокимова, компаниям следует установить четкие правила относительно того, какие сайты могут посещать владельцы рабочих устройств.

«Необходимо найти баланс между удобством пользователя, нуждами компании и безопасностью. Для этого фирма должна предоставлять доступ к сервисам, исходя из принципа необходимого минимума», — заявил эксперт в комментарии Business Insider.

Однако есть категория пользователей, которые для работы используют свои личные компьютеры. В таком случае для них будет не лишним напоминать себе о самодисциплине и по возможности разделять работу и хобби, выбирая для этого разные устройства. Если же такой возможности нет, то необходимо соблюдать базовые меры кибербезопасности, игнорируя подозрительные ссылки и электронные письма, а также использовать антивирусные программы.

Стоит отметить, что хакеры нередко используют методы социальной инженерии, чтобы сыграть на эмоциях тех, кто является частым посетителем порноресурсов. Так, например, два года назад появился вид кибершантажа, когда мошенник угрожает своей жертве, заявляя о том, что он взломал ее компьютер, установил зловредное программное обеспечение (ПО), с помощью которого смог получить доступ к веб-камере и записать видео в тот момент, когда пользователь посещал порносайты.

Мошенник угрожает раскрыть сексуальные предпочтения жертвы, а также отправить провокационное видео всем ее контактам, если в течение суток не получит денежный выкуп в биткоинах.

Кроме того, в январе текущего года СМИ сообщили о новом виде мошенничества, который заключается в том, что злоумышленники вымогают у жертвы деньги, угрожая опубликовать ее интимные фотографии или видео в интернете.

«Вспомните все, что вы делали последний год, и представьте, что мы видели все, чем вы занимались.

Ваши видео уже загружаются на несколько порносайтов, и у вас есть всего одна неделя, прежде чем они станут достоянием общественности», — говорится в письме.

Чтобы мошенники от вас отстали, необходимо перечислить им криптовалюту на сумму $500 на указанный кошелек.

Конечно, никаких интимных фотографий или видео у хакеров нет, но многие пользователи решают не рисковать и платят выкуп. Распространение этого кибермошенничества вызвано участившимися случаями взлома камер, входящих в экосистему «умного» дома, например, устройств Nest от Google или Ring от Amazon.