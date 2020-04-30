«Будет только хуже»: Цукерберг поддержал карантин

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг решил присоединиться к боссам Кремниевой долины, которые дают свои рекомендации и прогнозы относительно нового коронавируса. Как сообщает Business Insider, глава социальной сети высказался против резкой отмены введенных ограничительных мер. По словам Цукерберга, последствия от одномоментного отказа от карантина могут быть гораздо плачевнее еще нескольких недель дома.

«Несмотря на огромные социальные издержки, вызванные действующими режимом самоизоляции, я беспокоюсь, что слишком быстрое открытие некоторых организаций... практически гарантирует новые вспышки и ухудшит долгосрочные медицинские и экономические прогнозы», — заявил глава Facebook.

Он также добавил, что последствия пандемии коронавируса будут гораздо более серьезными, чем многие ожидают.

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В Facebook заявили о том, что вспышка COVID-19 негативно отразилась на доходах от рекламы за март, так как некоторые бизнесы, например, турагентства или производители автомобилей, отказались от постов в ленте социальной сети.

Тем не менее, в этот же период выросло количество пользователей продуктов Facebook, которые включают в себя одноименную социальную сеть, мессенджер WhatsApp и фотохостинг Instagram. Число людей, которые используют по меньшей мере один из вышеперечисленных сервисов, достигло 2,99 млрд в первом квартале 2020 года.

Прибыль компании за тот же отчетный период составила $17,74 млрд, что превысило прогноз инвесторов Уолл-стрит. Похоже, что Facebook потерял часть своих рекламных доходов, но при этом стал той компанией, которая и в пандемию чувствует себя совсем неплохо.

Финансовые результаты Facebook за первый квартал оказались немного сильнее, чем ожидали участники рынка, соглашается директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Социальные сервисы Facebook пользовались повышенным спросом на фоне глобальной самоизоляции. Определяющим позитив фактором стали слова менеджмента о том, что рекламная выручка в первые три недели апреля оставалась стабильной, тогда как многие ожидали услышать более тревожные прогнозы. Снятие неопределенности в текущей ситуации равняется позитиву», — заявил Меркулов.

Среднее ежедневное количество активных пользователей сервисов Facebook (включая Instagram и WhatsApp) составило 2,36 млрд, увеличившись на 0,1 млрд. Такого сильного прироста не наблюдалось как минимум последние пять кварталов. Другими словами, аудитория сервисов значительно увеличилась из-за карантинных мер, принятых по всему миру.

Как и в случае с подписками на стриминг-сервис Netflix, часть аудитории станет менее активной после снятия карантина, однако сервисы Facebook бесплатны для пользователей, поэтому их отток будет незначительным, отметил эксперт.

Что же касается второго квартала, то Меркулов предсказал значительное снижение стоимости рекламы на платформах и, как следствие, временное сокращение выручки.

«Считаем, что сервисы Facebook отлично переживут эту рецессию, рост пользователей сохранится благодаря потребности в общении, рекламная выручка начнет восстанавливаться в четвертом квартале. Наша целевая цена по акции FB — $258», — заключил аналитик.