IMEI сто рублей: власти вводят платную регистрацию смартфонов

Начиная с 2021 года, в России может появиться обязательная платная регистрация мобильных смартфонов по заводскому номеру (IMEI), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.

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Известно, что действие документа распространится только на новые устройства — уже существующие гаджеты регистрировать не нужно.

Заниматься этой процедурой будут обязаны как импортеры смартфонов, так и физические лица, если они самостоятельно купили телефон в другой стране и привезли в Россию.

В первоначальной версии законопроекта размер пошлины не превышал 100 руб., но в поправках указывается, что его дополнительно определит правительство.

Сообщается, что под действие нового закона не подпадут смартфоны, которые куплены для государственных и муниципальных нужд.

Те гаджеты, которые не пройдут регистрацию, могут быть заблокированы мобильным оператором. Предполагается, что такая мера поможет бороться с кражами и ограничить «серый рынок» смартфонов.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались комментировать эту инициативу. В МТС оценили законопроект, но отметили, что пока затрудняются посчитать возможные затраты на реализацию. «МегаФон» также не смог оценить затраты, так как пока неясно, как именно будет работать данная система. В пресс-службе Tele2 заявили о том, что инициатива будет способствовать «обелению» рынка смартфонов.

Впервые о платной регистрации смартфонов по IMEI заговорили еще в начале 2019 года. Тогда Совет Федерации предложил законопроект, согласно которому в России появится платная регистрация всех устройств, у которых есть выход в интернет. Автором законопроекта стала первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. Тогда в документе отмечалось, что новые правила могут быть распространены на все электронные устройства, в том числе датчики, которые используются в счетчиках электроэнергии и воды, которые также должны иметь серийные номера.

Данные о зарегистрированных IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), который находится в подчинении у Россвязи.

Совокупный объем потерь бюджета России от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств достигает 16,6 млрд руб., отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

«Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», — заявила автор законопроекта.

Пресс-секретарь Россвязи Алексей Сахаров в январе 2019 года сообщил «Газете.Ru», что ведомство поддерживает предложение о регистрации всех работающих в сотовых сетях устройств.

«Федеральное агентство связи, безусловно, данную инициативу поддерживает. Это нужная и объективно положительная идея, по реализации которой будет вестись серьезная работа. Введение контроля абонентских устройств по IMEI в России является актуальной задачей», — заявил Сахаров.