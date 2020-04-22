Шесть миллиардов в Индию: как Facebook расширяется на восток

Facebook вложила в индийскую интернет-компанию почти $6 млрд

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Facebook объявила о планах инвестировать $5,7 млрд в популярный индийский-интернет сервис Jio Platforms. Это вложение позволило компании Марка Цукерберга стать крупнейшим миноритарным акционером предприятия. Известно, что Индия является одним из важнейших рынков для Facebook, так как большая часть пользователей принадлежащего корпорации мессенджера WhatsApp живут именно на территории этой страны.

Facebook объявила о планах инвестировать $5,7 млрд в индийскую компанию Jio Platforms, сообщает Business Insider. Этот популярный сервис мобильного интернета за три года подключил к сети несколько сотен миллионов граждан Индии.

Jio Platforms является частью конгломерата Reliance Industries, принадлежащего индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, который находится на втором месте в списке богатейших людей в Азии с состоянием в $41,8 млрд, уступая лишь создателю Alibaba Джеку Ма.

Инвестированная корпорацией Марка Цукерберга сумма позволила Facebook стать крупнейшим миноритарным акционером Jio Platforms. 

«Эти инвестиции подчеркивают нашу заинтересованность в Индии, а также наше восхищение по поводу тех колоссальных преобразований, которые Jio привнесла в страну. Менее чем за четыре года Jio помог свыше 388 миллионам человек выйти в онлайн, способствуя созданию новых инновационных предприятий и объединяя людей», — говорится в официальном заявлении Facebook.

Впервые о том, что Facebook планирует вложиться в Jio Platforms, сообщила газета Financial Times в конце марта текущего года. Тогда сообщалось о том, что Reliance погрязла в долгах из-за расширения Jio. По данным FT, сделка Facebook-Jio поможет индийскому конгломерату избавиться от всех долгов к марту 2021 года.

Как заявили в Facebook, одним из направлений сотрудничества с партнерами из Индии станет создание «новых возможностей для более эффективного взаимодействия между людьми и фирмами в эпоху цифровой экономики», путем, например, «дополнения малого бизнеса Jio с помощью мощностей WhatsApp».

Корпорация Facebook уже давно не чужая в Индии — крупнейшие сообщества одноименной социальной сети и мессенджера WhatsApp проживают именно на территории этой страны.

Количество пользователей WhatsApp в Индии достигает свыше 340 млн человек. Для сравнения — вторая по популярности страна с самым большим процентом юзеров WhatsApp Бразилия может похвастаться лишь 99 млн человек.

По словам Марка Цукерберга, в Индии развиваются около 60 млн предприятий малого бизнеса, которым понадобится помощь «цифровых инструментов» компании.

«Мы можем им помочь — именно поэтому мы создаем партнерство с Jio, чтобы создать для них новые возможности», — заявил глава Facebook.

Мукеш Амбани в своем видеообращении сообщил о том, что «в самом ближайшем будущем» будет налажено сотрудничество между e-commerce-платформой JioMart и мессенджером WhatsApp, чья функция электронных платежей позволит маленьким интернет-магазинам проводить денежные транзакции для жителей своих районов. 

«Это означает, что вы сможете заказывать повседневные товары и быстро получать их в своих местных точках продаж», — заявил Амбани.

Богатейший человек Индии назвал такое сотрудничество с Facebook «выигрышным билетом», подчеркнув, что в будущем инструменты американской корпорации будут использованы в других сферах жизни граждан страны. 