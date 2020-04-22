Шесть миллиардов в Индию: как Facebook расширяется на восток

Facebook объявила о планах инвестировать $5,7 млрд в индийскую компанию Jio Platforms, сообщает Business Insider. Этот популярный сервис мобильного интернета за три года подключил к сети несколько сотен миллионов граждан Индии.

Реклама

Jio Platforms является частью конгломерата Reliance Industries, принадлежащего индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, который находится на втором месте в списке богатейших людей в Азии с состоянием в $41,8 млрд, уступая лишь создателю Alibaba Джеку Ма.

Инвестированная корпорацией Марка Цукерберга сумма позволила Facebook стать крупнейшим миноритарным акционером Jio Platforms.

«Эти инвестиции подчеркивают нашу заинтересованность в Индии, а также наше восхищение по поводу тех колоссальных преобразований, которые Jio привнесла в страну. Менее чем за четыре года Jio помог свыше 388 миллионам человек выйти в онлайн, способствуя созданию новых инновационных предприятий и объединяя людей», — говорится в официальном заявлении Facebook.

Впервые о том, что Facebook планирует вложиться в Jio Platforms, сообщила газета Financial Times в конце марта текущего года. Тогда сообщалось о том, что Reliance погрязла в долгах из-за расширения Jio. По данным FT, сделка Facebook-Jio поможет индийскому конгломерату избавиться от всех долгов к марту 2021 года.

Как заявили в Facebook, одним из направлений сотрудничества с партнерами из Индии станет создание «новых возможностей для более эффективного взаимодействия между людьми и фирмами в эпоху цифровой экономики», путем, например, «дополнения малого бизнеса Jio с помощью мощностей WhatsApp».

Корпорация Facebook уже давно не чужая в Индии — крупнейшие сообщества одноименной социальной сети и мессенджера WhatsApp проживают именно на территории этой страны.

Количество пользователей WhatsApp в Индии достигает свыше 340 млн человек. Для сравнения — вторая по популярности страна с самым большим процентом юзеров WhatsApp Бразилия может похвастаться лишь 99 млн человек.

По словам Марка Цукерберга, в Индии развиваются около 60 млн предприятий малого бизнеса, которым понадобится помощь «цифровых инструментов» компании.

«Мы можем им помочь — именно поэтому мы создаем партнерство с Jio, чтобы создать для них новые возможности», — заявил глава Facebook.

Мукеш Амбани в своем видеообращении сообщил о том, что «в самом ближайшем будущем» будет налажено сотрудничество между e-commerce-платформой JioMart и мессенджером WhatsApp, чья функция электронных платежей позволит маленьким интернет-магазинам проводить денежные транзакции для жителей своих районов.

«Это означает, что вы сможете заказывать повседневные товары и быстро получать их в своих местных точках продаж», — заявил Амбани.

Богатейший человек Индии назвал такое сотрудничество с Facebook «выигрышным билетом», подчеркнув, что в будущем инструменты американской корпорации будут использованы в других сферах жизни граждан страны.