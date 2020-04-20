Корпорация Facebook запустила отдельное мобильное приложение для игр Facebook Gaming, сообщает газета New York Times.

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Отмечается, что новый сервис объединит стримеров и тех, кто смотрит игровые стримы, но уделит некоторое внимание и казуальным онлайн-проектам например, «Словам» или «Крокодилу». По данным издания, на старте приложение будет доступно лишь пользователям Android, так как Apple еще не «дало разрешение» на добавления сервиса в магазин App Store.

NYT отметила, что изначально Facebook планировала запускать приложение для стриминга в июне, но решила сдвинуть сроки на конец апреля в связи с пандемией коронавируса — большое количество людей во всем мире вынуждено оставаться дома, в связи с чем выросла популярность компьютерных игр, которые стали одним из основных видов развлечений.

«Инвестиции в гейминг стали для нас приоритетом, потому что мы рассматриваем игры как форму развлечений, которая действительно объединяет людей. Это развлечение, которое является не просто формой пассивного потребления, но развлечение, которое позволяет пользователям оставаться на связи», — заявила Фиджи Симо, руководитель подразделения, отвечающего за мобильное приложение Facebook.

Стоит отметить, что это — не первые шаги корпорации Марка Цукерберга в сфере игр, но, несмотря на огромную аудиторию социальной сети, Facebook все еще проигрывает платформам Twitch и YouTube (Amazon и Google соответственно) по общему количеству часов стриминга.

Платформа для игровых трансляций Facebook Gaming существует с 2018 года, и ее показатели стабильно растут. За год работы объем просмотр вырос на 210%. Кроме того, на 6% увеличилось количество стримеров, и на 78% — количество зрителей. Кроме того, Цукерберг перенял стратегию у Twitch и YouTube, подписывая эксклюзивные контракты с популярными киберспортсменами, например, Гонсало «ZeRo» Барриосом.

Тем не менее, этого недостаточно, чтобы победить Twitch и YouTube, доминирующих в этой сфере. В декабре 2019 года на долю Twitch приходилось около 61% всех часов просмотров гейм-стриминга, на долю YouTube — 28%.

Чтобы сравняться с лидерами, Facebook придется использовать особую стратегию для привлечения аудитории. Частью этой стратегии станет добавление кнопки «Go Live», одним нажатием по которой пользователь начнет стриминг собственного экрана. После этого стрим появится в личном профиле юзера и станет доступным всем его фолловерам.

«Существует большое количество людей, которые слушают музыку и при этом представляют себя в роли музыкантов. Люди смотрят стримы и тоже хотят этим заниматься. Благодаря кнопке «Go Live», понадобится всего пара кликов — и ты стример», — заявил New York Times вице-президент Facebook в сфере гейминга Вивек Шарма.

По словам Шармы, запуск мобильного приложения для Facebook Gaming был обусловлен тем, что вкладка в браузере с сервисом может затеряться, а программа на телефоне владеет полным вниманием юзера, так как во время ее использования он не может заниматься ничем другим.