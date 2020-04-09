«Жизнь слишком коротка»: сколько жертвуют миллиардеры

Лидеры-миллиардеры крупных технологических компаний жертвуют крупные суммы денег на борьбу с коронавирусом, инвестируя в поиски лекарства и разработку вакцины от COVID-2019. Так, основатель Alibaba Джек Ма выделил на эти цели 100 млн юаней (около $14,5 млн).

«Мы знаем, что борьба между человечеством и болезнью — это надолго. Эти деньги помогут профинансировать ряд медицинских исследований и помочь предотвратить распространение вируса», — заявил Ма.

Средства китайского бизнесмена были переданы двум исследовательским компаниям в КНР, а также Институту инфектологии и иммунитета Питера Доэрти в Австралии, которые в настоящий момент заняты разработкой вакцины. Кроме того, Джек Ма отправил груз с медицинскими масками и тестами на коронавирус в США и Африку.

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Кроме того, Билл и Мелинда Гейтсы, владеющие собственным благотворительным фондом, пожертвуют $100 млн, которые будут потрачены на защиту стран Африки и Юго-Восточной Азии, находящихся в группе риска, улучшении системы диагностирования и лечения коронавируса, а также разработку вакцины и лекарств от нового патогена.

Известно, что Билл Гейтс, являющийся сооснователем компании Microsoft, еще несколько лет назад предупреждал, что мир абсолютно не готов к глобальной пандемии. Теперь, когда его мрачное предсказание сбылось, он дает советы по сдерживанию инфекции и предсказывает, когда скорость распространения вируса пойдет на спад.

Фонд Гейтсов решил поддержать другой миллиардер из Кремниевой долины — глава Facebook Марк Цукерберг. Он передал $25 млн, которые будут использованы на поиски подходящего лекарства для тех, кто уже заразился новым коронавирусом.

Абсолютным рекордсменом по личным пожертвованиям на текущий момент является генеральный директор Twitter Джек Дорси, который заявил о том, что отдаст на борьбу с COVID-2019 $1 млрд из своего личного богатства. Учитывая, что состояние Дорси до его взноса равнялось $3,6 млрд, то бизнесмен пожертвовал почти 30% своих персональных накоплений. Глава Twitter пообещал, что созданный им для этих целей фонд Start Small LLC продолжит свое существование и после победы над инфекцией, занявшись финансированием образования для девочек.

«Надеюсь, мой пример вдохновит других на нечто подобное. Жизнь слишком коротка, поэтому давайте поможем людям уже сегодня», — заявил Дорси.

Сообщается, что личные средства на борьбу с коронавирусом также выделили другие известные миллиардеры, не принадлежащие к сфере IT. Так, один из самых влиятельных бизнесменов в Азии и самый богатый человек Гонконга Ли Кашин отдал около $10 млн в качестве помощи городу Ухань, с которого началась эпидемия. Всемирно известный фэшн-дизайнер Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн двум больницам в Италии, которая является одной из самых пострадавших от COVID-2019 стран. Не остался в стороне и инвестор Джордж Сорос, который распределил $2,2 млн между итальянским Миланом, оказавшимся в эпицентре эпидемии, и Будапештом — городом, в котором он родился и вырос.

«Я родился в Будапеште в разгар Великой депрессии, всего через десять лет после того, как испанка убила тысячи человек. Я пережил Вторую мировую войну, правление Партии скрещенных стрел и осаду города. Я знаю, каково это жить в экстремальных обстоятельствах», — заявил американский финансист.