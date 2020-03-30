Обиды забыты: Facebook и Google оправились от критики

Буквально несколько месяцев назад, в конце 2019 года, крупнейшие IT-компании Кремниевой долины выставлялись чуть ли не главными врагами человечества. Amnesty International утверждала, что Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook и другие бренды угрожают правам человека, имея доминирующее влияние в технологической сфере. Эти компании обвиняли в сборе данных пользователей и перепродаже их рекламодателям, в насаждении интернет-зависимости и тотальной слежке.

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Однако в мире, который захватила пандемия нового коронавируса, эти же самые компании превратились из вредителей в спасителей. Тим Кук и Марк Цукерберг обещают предоставить американцами «миллионы медицинских масок», а также жертвуют большие суммы денег на поддержку малого бизнеса. Глава Amazon Джефф Безос приглашает к себе на работу всех, кто потерял возможность зарабатывать из-за карантина.

Даже Илон Маск, у которого есть как преданные фанаты, так и непримиримые противники, подарил Калифорнии свыше 1 тыс. аппаратов ИВЛ, за что губернатор штата назвал его «героем».

Как отмечает портал The Verge, наступило время задать вопрос — неужели война против IT-компаний, которую вели политики, пресса и простые пользователи, подошла к концу? Удалось ли усилиям, приложенным к борьбе с пандемией, свести на нет все прошлые прегрешения Кремниевой долины?

По словам Стивена Леви из Wired, «злодеяния Долины» все еще очевидны, но их действия и поступки теперь имеют большую ценность и важность для людей, чем созданный ранее образ «жадных эксплуататоров персональных данных».

«Мы используем Facebook для успокоения, находясь на физическом карантине. Google должен потенциально стать центром одной из важнейших потребностей — тестирования на COVID-19. Наша личная цепочка поставок — буквально единственный оставшийся путь, через который многие из нас получают продукты питания и товары первой необходимости — это Amazon.

Кто же знал, что неприязнь к техкомпаниям уязвима перед вирусом?» — пишет Леви.

Сальвадор Родригез из CNBC, оценивая успехи Facebook в борьбе с коронавирусом, заявил следующее: «Facebook не сможет в одночасье восстановить доверие публики, но когда у компании появился шанс проявить инициативу и предоставить помощь во время глобального кризиса в области здравоохранения и финансов, она действовала без промедления и не упустила эту возможность».

Не стоит, однако, забывать и о том, что Кремниевая долина может получить и другие бонусы кроме оздоровления собственного имиджа. Многие люди, которые отрицательно относятся к социальным сетям, установили себе Facebook, чтобы быть на связи с близкими в условиях карантина, но есть большая вероятность того, что после нормализации ситуации приложение так и останется у них на телефонах. Это касается и тех, кто оформил себе подписку Amazon Prime и теперь получает бонусы от ритейл-гиганта при покупках — есть шанс, что и после окончания пандемии эти клиенты останутся в сети.

Факт остается фактом — IT-гиганты хотя бы немного, но изменили публичное восприятие среди многих пользователей, и уровень доверия к этим компаниям должен был увеличиться хотя бы на время.

Многих из них ждут судебные разбирательства и федеральные расследования, которые находятся в замороженном состоянии из-за пандемии, но можно с уверенностью сказать, что на текущий момент Кремниевая долина приняла верную стратегию.