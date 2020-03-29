Карантинные игры: как спорт уходит в гейминг

Из-за пандемии нового коронавируса было отменено большое количество спортивных состязаний, лиг и кубков, что сильно расстроило как самих спортсменов, так и болельщиков. Тем не менее, нашелся выход, который позволяет испытать схожие эмоции, не выходя из дома — спортивные симуляторы. Можно сказать, что спортсменов, как и офисных сотрудников, перевели на «удаленку».

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Так, например, Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) проводит фэнтези-турнир с участием легендарных спортсменов в тяжелом весе, сообщает «Би-би-си». Для этих целей используется игра от Electronic Arts 2011 года под названием Fight Night Champion.

Как утверждают в WBSS, за первыми двумя поединками наблюдали в общей сложности почти полмиллиона онлайн-болельщиков.

При этом возможности гейминга позволяют проводить такие бои, которые в реальности были бы невозможны. Так, например, на этой неделе состоялся поединок между виртуальными Джо Фрейзером и Ленноксом Льюисом. Одержавший победу Фрейзер сразится в полуфинале с Мохаммедом Али.

Представитель Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд заявил о том, что всем причастным к WBSS не терпится вернуться к обычной жизни и боям «в реале», но он был поражен, насколько популярным оказался фэнтези-турнир в плане просмотров.

«Это был огромный успех, и показатели только растут. После того, как все это закончится, мы вернемся к своей обычной профессии, но мне кажется, что пришло время снова изобрести колесо, что иметь возможность развлекать зрителей», — сообщил Зауэрланд.

«Переизобретением колеса» занимается и «Формула-1», которая провела гонку в симуляторе F1 2019. В ней приняли участие знаменитости, включая певца Лиама Пейна и велогонщика Криса Хоя, которые находились за рулем спортивных болидов, одновременно с этим сидя дома на карантине.

Не осталась в стороне и испанская футбольная лига La Liga, все 20 команд которой приняли участие в турнире на базе FIFA 2020. Победителем стал мадридский «Реал», который представлял Марко Асенсио. Все собранные за трансляцию турнира средства в размере около €140 тыс. были перечислены на борьбу с коронавирусом.

Primer tнtulo de la historia de #LaLigaSantanderChallenge para casa, @realmadrid . Gracias a todos por el gran apoyo recibido.

¡Hasta el final, vamos Real! pic.twitter.com/xJHjloUsYb — Marco Asensio (@marcoasensio10) March 22, 2020

Киберспортсмен Йохан Сундштейн, более известный как N0tail, являющийся профессиональным игроком в Dota 2, выразил удивление текущим развитием событий.

«Сначала у нас был внутренний конфликт между спортом и киберспортом, когда нас обвиняли в копировании соревнований, а теперь спорт плавно переместился в мир киберспорта, что я нахожу забавным», — заявил Сундштейн.

Известно, что киберспортивные состязания также были отменены из-за огромного количества зрителей, которые они собирают. На текущий момент киберспортсмен находится на карантине в Португалии и сожалеет о том, что все турниры по Dota 2 были отменены из-за эпидемии.

«Было очень неприятно, когда отменили наш мейджор [крупный кибертурнир]. Я находился на длительном перерыве, и очень ждал соревнований, а их просто забрали у меня. Мне будет очень этого не хватать», — сообщил N0tail.

По словам Сундштейна, сейчас он стримит игры, чтобы занять себя, также остаться на связи со своими подписчиками. Он отметил, что в ближайшие пару месяцев все любители киберспорта будут пользоваться стриминговыми сайтами, чтобы компенсировать отсутствие турниров.

Стриминг действительно демонстрирует впечатляющие показатели во время пандемии.

На платформе Twitch, являющейся одной из самых популярных среди пользователей, среднее количество одновременных посетителей составляет свыше 1,5 млн человек.

Новые рекорды ставит и платформа Steam — в воскресенье 22 марта 20,7 млн человек одновременно воспользовались сервисом, играя или общаясь с друзьями с его помощью. Это приводит к дополнительной нагрузке на игровые сервера, поэтому компании по всему миру предпринимают ряд защитных мер, чтобы обеспечить своим пользователям приятный опыт в нелегкое время самоизоляции.