«Должен стать хитом»: выход нового iPhone под угрозой

Apple может отложить запуск нового iPhone с технологией 5G, назначенный на сентябрь, из-за глобальной пандемии, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Известно, что в компании обсуждается перспектива переноса традиционной сентябрьской презентации на более поздний срок из-за коронавируса, который вызвал проблемы как с производством, так и со спросом на гаджеты.

«Даже если забыть про цепочку поставок, Apple переживает, что сложившаяся ситуация повлияет на желание потребителей покупать новые телефоны, что приведет к слабой реакции на первый iPhone с 5G. А первый в истории iPhone с 5G должен быть хитом», — заявил источник, принимавший участие в одной из дискуссий внутри компании.

Компания Apple выпускает новые модели iPhone на ежегодной основе в сентябре-октябре, начиная с 2011 года. Успешный запуск «осенних» смартфонов является критически важным для бренда, поскольку их продажи могут составлять свыше половины всех доходов компании за отчетный период.

Что касается презентации устройств с 5G, то Apple отстала от непосредственных конкурентов в лице Samsung и Huawei как минимум на год — эти компании уже продают смартфоны с поддержкой связи пятого поколения.

Если же новый iPhone выйдет не в сентябре, а на несколько месяцев позже, отставание Apple в этой сфере станет еще заметнее.

Сообщается, что большое количество сотрудников штаб-квартиры Apple находятся на бессрочном карантине в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в штате Калифорния. По данным источника, окончательное решение о дате запуска iPhone с 5G будет принято после того, как снимут карантин.

«Apple примет решение в мае, самое позднее, учитывая нестабильную ситуацию в мире», — рассказал Nikkei другой источник. В Apple отказались комментировать эту информацию.

По данным CNBC, акции Apple незначительно упали после слухов о переносе презентации. Стоимость акции компании составила $245,52 на закрытии торгов, сократившись на 0,55%.

Накануне стало известно, что многие владельцы «яблочных» гаджетов не могут забрать их из техсервиса, так как 458 официальных магазинов Apple во всем мире, кроме Китая, оказались закрыты на карантин. Компания направила всем своим клиентам письма, в которых попросила забрать устройства, оставленные на ремонт, в течение двух дней, но воспользоваться этим предложением успели не все.

Как рассказал официальный представитель Apple, все владельцы мобильных устройств было оповещены заранее, но для многих срок в два дня оказался слишком коротким. Это привело к тому, что большое количество iPhone, Mac, Apple Watch и других гаджетов оказались заблокированы в Apple Store по всему миру, и пока забрать их не представляется возможным. По предварительным данным, магазины компании должны вновь открыться в начале апреля, но подтверждения этой информации пока нет.