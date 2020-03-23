Маски, ИВЛ и работа: как IT-боссы помогают бороться с коронавирусом

Руководители крупнейших технологических компаний США задействовали свои ресурсы, чтобы оказать помощь в борьбе со вспышкой нового коронавируса, сообщает CNBC. Так, глава Apple Тим Кук пообещал пожертвовать медикам в США и Европе «миллионы масок». Впервые эту информацию обнародовал американский вице-президент Майк Пенс.

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«Президент и я узнали напрямую от Apple, что они предоставят 2 миллиона медицинских масок для этого [борьбы с коронавирусом]», — заявил Пенс во время пресс-брифинга в Белом доме.

Вскоре после этого Тим Кук опубликовал твит, подтверждающий это заявление.

«Сотрудники Apple работают над тем, чтобы снабжать всем необходимым врачей, которые помогают бороться с COVID-19. Мы пожертвуем миллионы масок медицинским работникам в США и Европе. Мы благодарим всех наших героев, работающих на передовой», — говорится в сообщении руководителя Apple.

Ни Пенс, ни Кук не пояснили, каким образом Apple удастся раздобыть два миллиона масок, которые в условиях пандемии являются дефицитным товаром.

Тем не менее, в тот же день о готовности предоставить маски нуждающимся объявил и создатель Facebook Марк Цукерберг. По словам миллиардера, его корпорация пожертвует 720 тыс. масок для докторов, которые были закуплены во время пожаров в Калифорнии летом-осенью 2018 года. Цукерберг также заявил, что в скором времени Facebook закупит еще «миллионы масок», чтобы отправить их врачам.

Эстафету подхватил и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, который отчитался о доставке 9 тыс. масок в Калифорнийский университет в Сан-Франциско.

«Мы прилагаем все наши усилия, связи и ресурсы, чтобы на этой неделе предоставить еще 5 млн масок, а также другие средства индивидуальной защиты», — написал Бениофф в своем Twitter-аккаунте.

Ранее желание помочь с эпидемией коронавируса высказывал и глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который пообещал переоборудовать свои фабрики, чтобы выпускать аппараты искуственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных пневмонией. Когда один из пользователей Twitter поинтересовался у Маска о его успехах, то миллиардер ответил: «Ожидается, что отправим свыше 1200 [аппаратов ИВЛ] на этой неделе. Самая сложная часть — это их доставка, установка и введение в эксплуатацию».

Не остался в стороне от глобальной проблемы и глава Amazon Джефф Безос, который пригласил сотрудников ресторанов и баров, оставшихся без работы из-за закрытия предприятий общественного питания.

По словам Безоса, он нанимает свыше 100 тыс. новых работников и повышает заработную плату тех, кто работает по часам.

«Ресторанам и барам пришлось закрыться, но мы надеемся, что люди, которые попали под сокращение, придут на работу к нам до тех пор, пока они не смогут вернуться на те должности, которые им нравятся», — заявил Безос, добавив, что в компании были предприняты дополнительные меры безопасности, включая более интенсивную уборку, а также внедрение правил социального дистанцирования.