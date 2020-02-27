«Приложение-паразит»: глава Reddit обвинил TikTok в шпионаже

Гендиректор Reddit Стив Хаффман назвал TikTok «паразитом»

Глава форума Reddit выступил с резкой критикой популярного среди молодежи видеоприложения TikTok. По его словам, этот сервис является «паразитом», который активно шпионит за собственными пользователями, поэтому его установка грозит юзерам потерей личных данных.

Глава форума Reddit Стив Хаффман раскритиковал TikTok, став первым руководителем из Кремниевой долины, позволившим себе такие резкие слова в адрес китайского приложения, сообщает TechCrunch.

TikTok является социальной сетью, имеющей особенную популярность среди молодежи. Аудитория TikTok составляет сотни миллионов пользователей, при этом 40% юзеров — дети и подростки до 18 лет.

Пользователи TikTok при помощи продвинутого редактора записывают короткие видео с музыкой и эффектами на самые разные темы. Популярность приложения обусловлена тем, что оно позволяет непрофессионалам в несколько кликов создавать сложные ролики, что невозможно в том же Instagram. Разработчиком TikTok является китайская компания ByteDance.

Хаффман участвовал в бизнес-дискуссии, на которой, в числе прочих, присутствовали бывшие топ-менеджеры Facebook Эллиот Шраге и Сэм Лессин. Речь зашла о том, что новым стартапам из Кремниевой долины «есть чему поучиться» у TikTok. Однако Хаффман придерживается другого мнения.

«Может быть, я об этом пожалею… но я смотрю на это приложение [TikTok], и оно фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, технология фингерпринтинга в нем [сбора информации — «Газеты.Ru»] абсолютно ужасающая. Я не могу заставить себя установить такое приложение к себе на смартфон», — заявил глава Reddit.

При этом он добавил, что всегда рекомендует людям воздержаться от скачивания «шпионского программного обеспечения».

Ранее свои опасения касательно возможного шпионажа с помощью TikTok высказывали и американские власти — ведь разработчиком сервиса является крупная китайская корпорация.

В конце октября 2019 года несколько американских политиков потребовали присутствия представителей TikTok на одном из заседаний конгресса США. Парламентарии намеревались прояснить ситуацию с возможной «отчетностью» сервиса китайскому правительству. 

Сенатор от Арканзаса Том Коттон также выразил обеспокоенность тем, что TikTok может стать платформой для потенциального иностранного вмешательства, как это случилось с Facebook и Twitter во время президентских выборов в США в 2016 году. 

Кроме того, американским военным, а также сотрудникам Госдепа и Министерства внутренней безопасности США и вовсе запретили запускать TikTok из-за «угрозы кибербезопасности».

В январе 2020 года ИБ-эксперты обнаружили в TikTok ряд уязвимостей, которые позволяли злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей, в том числе к загруженным видео. Для проведения такой атаки было достаточно простого SMS-сообщения, отправленного на телефон жертвы. 

«Видео в TikTok носят развлекательный характер. Это приложение создало новый тренд, стиль и даже новый жанр. Но, как многие поняли на себе, есть четкая грань между забавными клипами и компрометацией приватного или даже интимного контента, который якобы должен быть под защитой тех сервисов, которыми мы пользуемся», — заявили в компании Check Point, обнаружившей уязвимости.

Впрочем, не все представители отрасли настроены к TikTok негативно.

В прошлом месяце глава Snap (приложение Snapchat) Эван Шпигель заявил, что TikTok по охвату аудитории и популярности может легко обогнать Instagram, поскольку пользователи первого приложения загружают свой контент, чтобы демонстрировать свои таланты, например, владение танцевальными движениями, а юзеры второго — чтобы показать свой социальный статус и получить за это лайки. 

Помимо прочего, известно, что купить сервис Musical.ly, впоследствии превратившийся в TikTok, в свое время пытался глава Facebook Марк Цукерберг, что лишний раз свидетельствует об огромном потенциале этого приложения.