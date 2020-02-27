«Приложение-паразит»: глава Reddit обвинил TikTok в шпионаже

Глава форума Reddit Стив Хаффман раскритиковал TikTok, став первым руководителем из Кремниевой долины, позволившим себе такие резкие слова в адрес китайского приложения, сообщает TechCrunch.

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TikTok является социальной сетью, имеющей особенную популярность среди молодежи. Аудитория TikTok составляет сотни миллионов пользователей, при этом 40% юзеров — дети и подростки до 18 лет.

Пользователи TikTok при помощи продвинутого редактора записывают короткие видео с музыкой и эффектами на самые разные темы. Популярность приложения обусловлена тем, что оно позволяет непрофессионалам в несколько кликов создавать сложные ролики, что невозможно в том же Instagram. Разработчиком TikTok является китайская компания ByteDance.

Хаффман участвовал в бизнес-дискуссии, на которой, в числе прочих, присутствовали бывшие топ-менеджеры Facebook Эллиот Шраге и Сэм Лессин. Речь зашла о том, что новым стартапам из Кремниевой долины «есть чему поучиться» у TikTok. Однако Хаффман придерживается другого мнения.

«Может быть, я об этом пожалею… но я смотрю на это приложение [TikTok], и оно фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, технология фингерпринтинга в нем [сбора информации — «Газеты.Ru»] абсолютно ужасающая. Я не могу заставить себя установить такое приложение к себе на смартфон», — заявил глава Reddit.

При этом он добавил, что всегда рекомендует людям воздержаться от скачивания «шпионского программного обеспечения».

Ранее свои опасения касательно возможного шпионажа с помощью TikTok высказывали и американские власти — ведь разработчиком сервиса является крупная китайская корпорация.

В конце октября 2019 года несколько американских политиков потребовали присутствия представителей TikTok на одном из заседаний конгресса США. Парламентарии намеревались прояснить ситуацию с возможной «отчетностью» сервиса китайскому правительству.

Сенатор от Арканзаса Том Коттон также выразил обеспокоенность тем, что TikTok может стать платформой для потенциального иностранного вмешательства, как это случилось с Facebook и Twitter во время президентских выборов в США в 2016 году.

Кроме того, американским военным, а также сотрудникам Госдепа и Министерства внутренней безопасности США и вовсе запретили запускать TikTok из-за «угрозы кибербезопасности».

В январе 2020 года ИБ-эксперты обнаружили в TikTok ряд уязвимостей, которые позволяли злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей, в том числе к загруженным видео. Для проведения такой атаки было достаточно простого SMS-сообщения, отправленного на телефон жертвы.

«Видео в TikTok носят развлекательный характер. Это приложение создало новый тренд, стиль и даже новый жанр. Но, как многие поняли на себе, есть четкая грань между забавными клипами и компрометацией приватного или даже интимного контента, который якобы должен быть под защитой тех сервисов, которыми мы пользуемся», — заявили в компании Check Point, обнаружившей уязвимости.

Впрочем, не все представители отрасли настроены к TikTok негативно.

В прошлом месяце глава Snap (приложение Snapchat) Эван Шпигель заявил, что TikTok по охвату аудитории и популярности может легко обогнать Instagram, поскольку пользователи первого приложения загружают свой контент, чтобы демонстрировать свои таланты, например, владение танцевальными движениями, а юзеры второго — чтобы показать свой социальный статус и получить за это лайки.

Помимо прочего, известно, что купить сервис Musical.ly, впоследствии превратившийся в TikTok, в свое время пытался глава Facebook Марк Цукерберг, что лишний раз свидетельствует об огромном потенциале этого приложения.