«Не в восторге»: Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса

Миллиардер и предприниматель Илон Маск никогда не стесняется в выражениях при обсуждении своих коллег из Кремниевой долины. На этот раз от него досталось сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу, который накануне похвалил принадлежащую Маску компанию Tesla, производящую электромобили, но неосторожно добавил, что ездит на Porsche.

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Гейтс дал интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли, в котором сообщил о проблеме сокращения вредных выбросов для борьбы с изменением климата. По словам бизнесмена, автомобильная промышленность является «наиболее многообещающей» в этой сфере.

«Если нужно назвать одну компанию, которая находится в авангарде, то это, конечно, Tesla», — заявил Билл Гейтс.

После этого Гейтс рассказал, что недавно приобрел электромобиль, но это оказалась не Tesla, а Porsche Taycan. Миллиардер признался, что получает большое удовольствие от нового автомобиля, но подчеркнул, что электрокары все еще уступают обычным машинам по дальности хода без дополнительной подзарядки

Один из Tesla-энтузиастов выразил недовольство словами Гейтса в своем Twitter-аккаунте.

«Я разочарован, потому что многие люди, которые посмотрят это интервью, поверят Биллу и даже не будут рассматривать покупку электромобиля. Зачем он так сделал? Билл Гейтс же такой умный парень!» — возмутился пользователь.

На его крик души неожиданно ответил генеральный директор Tesla Илон Маск: «Если честно, я не в восторге от всех моих встреч с Гейтсом».

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Ранее Маск уже позволял себе резкие высказывания в адрес других лидеров сферы IT. Так, глава Facebook Марк Цукерберг однажды заявил, что критический подход Маска к технологии искусственного интеллекта является «безответственным», поскольку нельзя все время говорить лишь о пессимистичных сценариях развития ИИ. По словам Цукерберга, если контролировать ситуацию, ничего плохого не случится.

В свою очередь руководитель Tesla и SpaceX, не выносящий критики, написал в Twitter, что видение Марка Цукерберга «весьма ограничено».

В 2019 году от Илона Маска досталось и основателю Amazon Джеффу Безосу, который также владеет космической компанией Blue Origin — негласным конкурентом SpaceX. Тогда Twitter-аккаунт MIT Technology Review рассказал, что Blue Origin планирует запустить сеть из 3236 спутников для обеспечения интернета по всему миру. Комментируя этот пост, Маск отметил аккаунт Безоса и назвал его «подражателем», так как ранее он уже анонсировал подобный проект.

Накануне стало известно, что немецкий суд заблокировал строительство новой «Гигафабрики» Tesla в окрестностях Берлина. Сообщается, что строительство завода электрокаров предусматривает уничтожение 92 га леса, который компания Маска начала вырубать до получения официального разрешения на строительство. Эта задержка может повлиять на график сдачи «Гигафабрики», строительство которой должно завершиться к середине 2021 года. На текущий момент в распоряжении Tesla имеются три таких завода — в штатах Невада и Нью-Йорк, а также китайском Шанхае.