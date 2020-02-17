Эпидемия краж: как воруют личные данные россиян

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам phreaker.pro и dublikat.eu, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан России, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

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«Федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях.

На сайте форумов отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных.

Незаконное размещение в Интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», — сообщил надзорный орган, добавив, что администрация этих интернет-ресурсов нарушила права и законные интересы граждан страны.

Накануне блокировки газета «Известия» сообщила о том, что Россию ожидает эпидемия телефонного спама, вызванная широким распространением баз данных с личной информацией о россиянах, включая их мобильные номера телефонов. Как отметило издание, в последнее время участились жалобы от пользователей социальных сетей, которых мучают настойчивые телефонные звонки после посещения некоторых сайтов. При этом свой номер мобильного эти пользователи никому не оставляли.

В компаниях, осуществляющих прозвоны, настаивают на том, что они обладают технологией, позволяющей определять номер телефона, если пользователь зашел на их сайт с помощью мобильного гаджета. Однако, специалисты по кибербезопасности уверены, что магазины обращаются за помощью к третьим лицам, которые предоставляют сервисы по определению мобильных номеров посетителей сайтов.

«Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно.

На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение.

Ведь если вы заходите на сайт, например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и более эффективным», — заявил изданию руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперты полагают, что в будущем эта технология будет использоваться и во многих других сферах. При этом такой метод получения номеров широко распространен, потому что большинство абонентов не уточняют, почему позвонили именно им, и не обращаются в соответствующие инстанции.

Однако, компании, совершающие подобные прозвоны, нарушают сразу две федеральных закона — «О персональных данных» и «О рекламе».

По словам юриста международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Руслана Маннапова, штраф за незаконную обработку персональных данных составляет до 75 тыс. руб.. Для того, чтобы нарушитель получил по заслугам, необходимо обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

Что же касается незаконного распространения рекламы по телефону без согласия абонента, то здесь нарушение оценивается в сумму от 100 до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Заявление о нарушении, которое необходимо направить в Федеральную антимонопольную службу, должно содержать в себе запись звонка.