Победа Роскомнадзора: Twitter и Facebook заплатят по 4 миллиона

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook за отказ локализовать данные пользователей из России на территории РФ, сообщает РИА «Новости». Сумма штрафа составила 4 млн рублей, и выплатить его необходимо в течение 60 дней с момента вступления решения в силу.

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Известно, что ни представители американских компаний, ни сотрудники Роскомнадзора на заседании не присутствовали. Позже в ведомстве отметили, что наложение штрафа не исключает выполнение компаниями требований российского законодательства.

Административные дела против Facebook и Twitter были возбуждены Роскомнадзором 31 января 2020 года. Дело в том, что после вступления в силу закона «О персональных данных» в сентябре 2015 года интернет-компании обязаны хранить данные граждан РФ на российских серверах.

Однако американские компании эти требования законодательства проигнорировали.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — заявили в надзорном ведомстве в конце января.

Известно, что за подобное нарушение в 2016 году в России была заблокирована социальная сеть для деловых контактов LinkedIn, которая с тех пор не предпринимала попыток вернуться в страну.

Накануне судебного заседания заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил ТАСС, что штрафы для компаний-нарушителей являются более действенной мерой, чем пожизненная блокировка.

«Мы считаем, что штрафы — куда более эффективный способ, чем блокировки, потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компании работают в России, придется заплатить. Штраф можно взыскать за пределами Российской Федерации», — сообщил Волин.

Со 2 декабря прошлого года штрафы за отказ хранить персональные данные россиян на территории РФ были увеличены — соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным.

Размер денежного взыскания для граждан теперь составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей.

В случае повторного нарушения эти штрафы увеличиваются. Для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн рублей.

Инициативу о повышении штрафоа для зарубежных компаний, отказавшихся предоставить необходимые данные о локализации баз данных российских пользователей, летом 2019 года прокомментировал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно. Сам факт нарушения компанией закона и публичная информация о штрафах результируется в том, что котировки акций начинают колебаться. Это беспокоит акционеров», — заявил Жаров.

Руководитель надзорного органа также отметил необходимость наличия у Роскомнадзора инструмента, который позволит повлиять на руководство компании, прежде чем ограничивать ее деятельность в стране.

«Мне этот механизм [штрафов] нравится, он элегантный. Я очень надеюсь, что в ближайшее время в наших законах, где предусмотрена блокировка, до блокировки появятся вот эти самые штрафы», — рассказал глава Роскомнадзора.