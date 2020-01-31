Уязвим для силовиков: Дуров раскритиковал WhatsApp

Мессенджер WhatsApp уязвим для злоумышленников и сотрудников силовых структур. Об этом в своем блоге заявил основатель Telegram Павел Дуров, передает РИА «Новости».

Дуров напомнил, что говорил об уязвимости WhatsApp и раньше — благодаря этой лазейке хакеры могут получить доступ к любым данным на телефоне жертвы. Причем, отметил бизнесмен, материнская компания мессенджера — Facebook — уверяла, что доказательств использования хакерами этой лазейки нет.

Тем не менее, Дуров убежден, что именно «задний ход» в коде WhatsApp позволил злоумышленникам взломать телефон мультимиллиардера Джеффа Безоса и получить доступ к его личной переписке и фотографиям.

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«Атака, по-видимому, исходила от иностранного правительства, вполне вероятно, что и другие бизнесмены и чиновники стали ее жертвами», — подчеркнул он.

Бизнесмен добавил, что сейчас удалить WhatsApp с гаджетов рекомендует своим сотрудникам ООН, а окружению президента США Дональда Трампа и вовсе советуют купить новые телефоны.

Наконец, Дуров раскритиковал политику конфиденциальности Facebook и усомнился в высказанной компанией версии о том, что уязвимость была связана не с ее мессенджером WhatsApp, а с программным обеспечением Apple.

«Сквозное шифрование уже не является серебряной пулей, которая сама по себе может гарантировать вам абсолютную конфиденциальность», — подчеркнул создатель Telegram. Также он выразил мнение, что Apple и Facebook могут намеренно оставлять «лазейки» в своих приложениях, действуя в интересах силовиков. За 2019 год в программном коде WhatsApp было найдено 12 ошибок, которые представляют собой угрозу для конфиденциальности пользователя, подчеркнул Дуров.

«Telegram запрещен в некоторых странах, где у WhatsApp нет проблем с властями. Наиболее подозрительно это выглядит в России и Иране», — подытожил он.

Прошлой осенью США, Великобритания и Австралия призвали Facebook ослабить шифрование в мессенджере WhatsApp и других сервисах компании, чтобы спецслужбы в случае необходимости могли получить доступ к переписке пользователей. При этом власти делают упор на то, что из-за нежелания социальной сети сотрудничать могут пострадать дети, чья безопасность не должна зависеть от решения одной компании.

В свою очередь глава Facebook Марк Цукерберг выступил категорически против бэкдоров, так как из-за их наличия под угрозой оказывается приватность всех пользователей сразу. «Шифрование — надежный инструмент для повышения приватности, но это включает в себя и приватность для тех людей, которые делают плохие вещи. Когда сервисом пользуются миллиарды людей, некоторые из них будут злоупотреблять им, совершая по-настоящему ужасные поступки — например, для растления малолетних, терроризма и вымогательства», — заявил Цукерберг в марте текущего года.

Ситуация с Facebook напоминает ситуацию с мессенджером Telegram в России. В 2018 году сервис был заблокирован на территории всей страны после того, как его глава Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Дуров заявил, что архитектура Telegram не предусматривает бэкдор для спецслужб, так как именно безопасность переписки юзеров является приоритетом компании. Соглашение не было достигнуто, и Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram.

21 октября спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России. По его словам, доступ к Telegram не ограничен. Песков добавил, что сам им пользуется.

Также он отметил, что более 150 российских университетов используют мессенджер для единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта на площадках вузов.

Кроме того, отвечая на вопрос о ситуации с блокировкой IP-адресов, используемых Telegram, Песков заявил, что это стало стимулом для развития множества интересных решений, стартапов и исследований.

«Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — добавил спецпредставитель президента.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в свою очередь заявил, что попытки блокировки Telegram не означают запрет пользования приложением. По его словам, «одно другому не противоречит». «Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — заявил Волин.