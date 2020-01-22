Про уродов и детей: Путин обсудил проблему «групп смерти»

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу создать учебники по безопасности детей разных возрастов. Он также вспомнил, как не мог поверить в существование людей, которые заманивали подростков в «группы смерти», организованные в соцсетях, передает РИА «Новости».

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«По поводу этих «групп смерти», просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я, когда впервые с этим столкнулся, просто рот и глаза открыл [от удивления], даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют», — сказал Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

Глава государства отметил, что организаторы этих групп сильно испугались, когда их поисками занялись правоохранители. «Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция — сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается», — считает Путин.

Вместе с тем глава государства отметил важность создания актуальных учебников по ОБЖ для младших классов и старшеклассников, в которых бы учитывались новые угрозы, в том числе в интернете.

«Надо детей защищать, причем разных возрастов: и подростков, и совсем маленьких, которые только в школу пошли. Должны педагоги поработать над такими если не учебниками, то методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход: специалисты разных направлений, но прежде всего, педагоги и детские психологи», — ответил Путин на инициативу по разработке таких пособий, которую предложил один из участников встречи — представитель волонтерского движения по поиску пропавших детей.

Владимир Путин пообещал подумать над этим вопросом. «Обязательно скажу об этом новому министру [просвещения Сергею Кравцову], тем более он у нас человек с опытом, он занимался надзором в области просвещения, поэтому все это ему знакомо, такой сигнал ему пошлю», — сказал российский лидер.

Активное обсуждение «групп смерти» началось в 2016 году после того, как «Новая газета» выпустила расследование, связанное с ними. В нем говорилось о том, что некоторые самоубийства подростки совершают, становясь участниками этих групп. Вместе с тем в МВД заявляли, что только 1% подростковых суицидов связан с этими группами, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

В марте 2017 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который ужесточал ответственность за пропаганду суицида и был предложен, в частности, для борьбы с подобными сообществами. По данным парламентариев, в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 детей, отмечалось, что пропаганда велась через интернет.

В июне 2017 года российский президент подписал этот закон. Документ ввел уголовную ответственность для тех, кто в интернете склоняет несовершеннолетних к самоубийству.

Так, в российский Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями: 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершения самоубийства», 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» и 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Статья 110.1 предполагает ответственность за склонение или содействие к совершению суицида. Так, наказанным может быть тот, кто пытался склонить человека к самоубийству, уговаривая его, подкупая или обманывая. В этом случае злоумышленник может получить до двух лет лишения свободы. Если же преступник предоставил своей жертве информацию о том, как совершить суицид, или сами орудия, ему грозит наказание в виде тюремного срока до трех лет.

Если перечисленные действия были совершены в отношении несовершеннолетнего или же информация о средствах самоубийства была опубликована в СМИ или интернете, то наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Если несовершеннолетний узнает способы самоубийства, а затем попытается или покончит с собой, то автору информации суд может назначить до шести лет лишения свободы.

Статья 110.2 вводит уголовную ответственность за организацию деятельности, которая призывает к суициду. Таким образом, организаторам может грозить наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Если в побуждении к самоубийству причастна группа лиц, которая совершала эти действия через интернет, в СМИ или публично, то преступникам грозит до шести лет.

Согласно статье 151.2 наказание грозит тому, кто вовлечет детей в действия, которые потенциально опасны для их жизни. Злоумышленнику могут назначить лишение свободы сроком до одного года.