Цукерберг передумал: WhatsApp останется без рекламы

В Facebook решили отказаться от идеи добавить рекламу в WhatsApp, сообщает Business Insider.

Известно, что команда сотрудников, которая должна была придумать способы для интеграции рекламных объявлений в мессенджер, была распущена.

Такое решение корпорации Марка Цукерберга вызывает много вопросов. Facebook приобрел WhatsApp за $22 млрд в 2014 году, и с тех пор не прекращал попыток монетизировать новый сервис. Сообщалось, что в начале 2020 года в WhatsApp появится реклама, которая будет располагаться в разделе со статусом. Во время Facebook Marketing Summit в 2019 году был даже представлен визуальный проект того, как это может выглядеть.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj — Olivier Ponteville (@Olivier_Ptv) May 21, 2019

Однако теперь компания заявила о том, что передумала заниматься монетизацией WhatsApp, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Официальный представитель Facebook подтвердил Business Insider, что компания может вернуться к внедрению рекламы в мессенджер, но пока намерена сосредоточиться на предоставлении возможности бизнесу общаться с потребителями напрямую через сервис.

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Это решение кажется еще более странным, если вспомнить историю сооснователей WhatsApp Брайана Эктона и Яна Кума, которые один за другим покинули Facebook пару лет назад.

При этом Эктон и Кум всегда открыто выступали против монетизации своего сервиса, заявив в 2012 году о том, что реклама «не только нарушает эстетику, оскорбляет ваш интеллект, но и прерывает ход ваших мыслей».

«Мы хотим, чтобы WhatsApp стал продуктом, который бы заставлял вас просыпаться ... и, к которому вы бы тянулись каждое утро. Никто не вскакивает с кровати после сна, надеясь увидеть рекламу», — говорится в публикации в официальном блоге мессенджера.

Этой линии Эктон и Кум придерживались и после того, как WhatsApp был куплен Facebook. Более того, два года назад Брайан Эктон дал интервью, в котором заявил о том, что решил уйти из Facebook именно из-за планов Цукерберга монетизировать мессенджер.

Несмотря на то, что приобретение WhatsApp стало одной из самых крупных сделок в Кремниевой долине, Эктон и Цукерберг практически не общались, и сооснователь WhatsApp ничего не смог рассказать о его характере. Тем не менее, Эктон признал, что «в Facebook нет плохих людей, но есть очень хорошие бизнесмены».

Умение делать деньги из всего и стало основной причиной разрыва между Эктоном и Цукербергом.

Глава Facebook хотел монетизировать мессенджер двумя способами — показывать таргетированные объявления и продавать бизнес-инструменты для общения с аудиторией WhatsApp.

Монетизация никак не вписывалась в философию Брайана Эктона, чей девиз в WhatsApp гласил: «Никакой рекламы, никаких игр, никаких уловок». К сожалению, этот девиз противоречил убеждениям Цукерберга, чьи 98% дохода исходят из рекламных объявлений, поэтому Эктон решил оставить свою работу. Спустя год из Facebook ушел и Ян Кум, который до сих пор не рассказал ничего о причинах увольнения, ограничившись в своей прощальной речи благодарностью команде WhatsApp и всем пользователям приложения.

Таким образом, создается ощущение, как будто бы Цукерберг намеренно пошел на конфликт с создателями WhatsApp, чтобы вынудить их покинуть компанию, и получить полный контроль над мессенджером. С другой стороны, непонятно, почему миллиардер внезапно решил отказаться от своего почти маниакального желания зарабатывать на рекламе везде, где это возможно. Не исключено, что у главы Facebook в рукаве припрятан другой план по монетизации популярного мессенджера, но мы этого не узнаем до следующего анонса компании.