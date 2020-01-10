«Пора двигаться дальше»: Цукерберг больше не ставит себе цели на год

Грядущие 20-е

У гендиректора Facebook Марка Цукерберга была сложившаяся традиция — в январе он ставил себе цели на грядущий год. Так продолжалось десять лет, и теперь миллиардер решил, что пришла пора попробовать что-то новое. Вместо того, чтобы планировать задачи, он предложил поразмышлять, что нового принесет это десятилетие, и как это отразится на жизни Цукерберга и других жителей планеты.

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Глава Facebook надеется, что к 2030 году будет реализована технология, позволяющая почувствовать себя рядом с близким человеком, даже если он находится на другом конце Земли. Кроме того, Цукерберг верит, что ученые научатся бороться с таким количеством пока неизлечимых болезней, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни человека на 2,5 года.

Миллиардер выразил надежду, что через десять лет большую часть руководящих постов будут занимать миллениалы, так как современные политические и общественные институты уделяют не так много времени проблемам молодых поколений.

Цукерберг предсказывает, что через десять лет привычные многим мобильные телефоны сменит новая технологическая платформа — очки дополненной реальности.

По мнению бизнесмена, VR и AR призваны обеспечить людей чувством присутствия даже в тех местах, где человек физически не может находиться.

Помимо прочего, создатель Facebook предсказывает появление приватных социальных сетей. По его словам, нынешние онлайн-платформы дают людям возможность общаться с кем угодно и когда угодно, но сервисы будущего будут фокусироваться на небольших сообществах, в которые будут входить только самые близкие для пользователя люди.

Цукерберг считает, что такие закрытые соцсети вернут юзерам «чувство близости».

Еще одним трендом, который выделил Марк Цукерберг, стала децентрализация. Он надеется, что в будущем малый бизнес сможет без труда пользоваться возможностями крупных компаний, предоставляющих для этих целей самые разные сервисы и инструменты.

Десять лет прошло не зря

Начиная с 2009 года, Марк Цукерберг стремился сделать себя лучше и «узнать что-то новое за пределами Facebook». Для этого он ставил себе ежегодную цель, которую необходимо было выполнить.

Самой первой целью Цукерберга стало ежедневное ношение галстука, чтобы подчеркнуть «серьезность намерений» своей компании.

Несмотря на то, что миллиардер предпочитает стиль кэжуал, включающий в себя серые футболки и джинсы, ему пришлось целый год ходить на работу в галстуке.

В 2010 году Цукерберг решил овладеть мандаринским наречием китайского языка, а в 2011 — употреблять в пищу лишь мясо тех животных, которых он убил самостоятельно.

Через год Марк Цукерберг пообещал себе, что будет заниматься написанием кода и совершенствовать свои навыки программиста каждый день. В 2013 году сидеть за кодом миллиардеру, по всей видимости, надоело, поэтому он решил знакомиться как минимум с одним человеком вне Facebook в день.

В 2014 году Цукерберг записывал всех, кому он хочет выразить свою благодарность, а в 2015 году пообещал себе читать по книге в две недели. В 2016 году он решил создать искусственный интеллект для собственного дома и пробежать 365 миль — обе эти цели были выполнены.

В 2017 году появились слухи о том, что глава Facebook может баллотироваться в президенты США.

Их подкреплял тот факт, что в том году Цукерберг решил отправиться в путешествие по всем штатам страны и познакомиться как минимум с одним из жителей каждого региона.

В 2018 и 2019 годах создатель социальной сети решил сместить фокус с себя на проблемы своей компании. Два года назад он поставил своей целью решил проблемы с хакерством и оскорблениями в Facebook, а в прошлом году — проводить публичные встречи, главной темой которых является влияние IT-компаний на современное общество. Известно, что Цукербергу удалось организовать шесть встреч, лишь одна из которой была по-настоящему публичной, но каждая из которых подверглась жесткой критике.