«Пойдем до конца»: YouTube грозит блокировка в России

В начале декабря апелляционная инстанция Московского городского суда встала на сторону книжного издательства «Эксмо», утверждающего, что нелегальные копии книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня свободно распространяются в аудиоформате на платформах YouTube и «Яндекс.Видео». Как сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости», по предписанию суда эти сервисы были обязаны удалить пиратский контент, однако до сих пор этого не сделали.

Тем не менее, согласно российскому законодательству, если ресурс дважды проигрывает дело по жалобе от правообладателя, то он может быть подвергнут вечной блокировке на территории страны.

Возможность закрытия YouTube и «Яндекс.Видео» в России подтвердил Максим Рябыко, генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы «Эксмо» и ряда других издательств.

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В «Эксмо» намерены «идти до конца» и добиваться удаления книг, защищенных авторским правом, с видеоресурсов.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России»,— заявил Рябыко.

Он отметил, что у Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но он «действует не всегда». Что же касается «Яндекса», то в компании настаивают на том, что она является агрегатором, а значит не несет ответственности за те пиратские сайты, на которых размещается противоправный контент.

В конце ноября текущего года Ассоциация по защите авторских прав в интернете предложила администрации Telegram совместными усилиями бороться с распространением пиратских книг. Для этого АЗАПИ порекомендовала внедрить технологию «цифрового отпечатка».

В документе на имя руководства Telegram Максим Рябыко указывает на то, что в мессенджере существует «более 170 каналов», чья аудитория насчитывает «миллионы» человек, в рамках которых нелегально распространяются электронные копии книг.

Кроме того, Рябыко также озабочен скорым запуском платформы Telegram Open Network (TON), которая «станет идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте на анонимной основе».

В случае, если Telegram откажется сотрудничать, АЗАПИ пригрозила обращением в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в Торговую палату страны, а также Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей. Известно, что в Telegram так и не отреагировали ни на предложения, ни на угрозы АЗАПИ.