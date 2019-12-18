Не простил убитую козу: почему глава Twitter расфрендил Цукерберга

Отношения между главой Twitter Джеком Дорси и создателем Facebook Марком Цукербергом продолжают ухудшаться. Дошло до того, что Дорси отписался от аккаунта Цукерберга, но сделал это так, чтобы все его подписчики об этом узнали.

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Дело в том, что отписка от профиля другого юзера никак не отображается в аккаунте пользователя и остается по сути тайной для всех. Чтобы каждый из 4,4 млн фолловеров Дорси знал о его позиции, сначала он подписался на аккаунт @BigTechAlert, который, как указано в его описании, «отслеживает, что генеральные директора и топ-менеджеры крупных IT-компаний, делают в Twitter».

После того, как Джек Дорси стал подписчиком этого аккаунта, он отписался от Цукерберга, что было тут же отмечено администрацией @BigTechAlert.

Известно, что Марк Цукерберг перестал пользоваться своим аккаунтом @finkd с 2012 года, так что отписка Дорси — это скорее заявление, чем чистка ленты новостей. Как отмечает Mashable, есть вероятность того, что Цукерберг залогинился в Twitter и заблокировал Джека Дорси, что привело к автоматической отписке последнего. Однако, если проследить цепь событий, предшествующих этому шагу, становится понятно, что гендиректор Twitter все тщательно спланировал заранее.

Mashable попытался узнать причину такой смены настроения у Джека Дорси, на что пресс-служба главы компании отреагировала эмодзи с изображением козы.

В прошлом коза действительно стала камнем преткновения между Марком Цукербергом и Джеком Дорси. В январе этого года глава Twitter дал интервью, в котором он рассказал о своей самой запоминающейся встрече с главой Facebook. Дорси заявил о том, что Цукерберг собственноручно убил козу, которую затем подали на ужин.

Дело в том, что в 2011 году Марк Цукерберг устроил себе «челлендж», в рамках которого он употреблял в пищу мясо лишь тех животных, которых он убил самостоятельно. Свою позицию он объяснил тем, что хочет испытывать благодарность за то мясо, которое он употребляет.

«Я сделал вызов самому себе. Я должен быть благодарным за ту еду, которую употребляю. Мне кажется, многие забывают, что живое существо должно умереть, чтобы вы поели мяса. Поэтому я напоминаю себе, что надо быть благодарным. В этом году я почти стал вегетарианцем, когда решил, что буду есть только тех животных, которых убью сам. Это был хороший опыт. Я стал употреблять более здоровую пищу», — пояснил глава Facebook.

Дорси, однако, не оценил пристрастий Цукерберга. По его словам, миллиардер убил козу «лазерным пистолетом», после чего ее передали мяснику. На обед было подано мясо убитой козы, которое почему-то было холодным. Глава Twitter вспомнил, что в тот день ел только салат.

Впрочем, маловероятно, что Джек Дорси так долго хранит в себе обиду из-за убитой козы.

Не исключено, что таким образом он хочет выразить протест против отказа Facebook проводить фактчекинг политической рекламы в социальной сети. Известно, что в октябре в пику Facebook компания Twitter официально отказалась от публикации объявлений такого рода на своей платформе.

Комментируя это решение, Дорси позволил себе явную отсылку к политике Facebook в этой сфере.

«Например, для нас неприемлемо сказать так: «Мы работаем над тем, чтобы люди не злоупотребляли нашими системами для распространения дезинформации, но если кто-то заплатит нам, чтобы таргетировать пользователей и заставлять их смотреть рекламу… Тогда они могут говорить все, что угодно!» — написал руководитель Twitter, снабдив публикацию подмигивающим эмодзи.

На момент публикации заметки Марк Цукерберг никак не отреагировал на то, что Джек Дорси убрал его из друзей, но не исключено, что в будущем он не раз припомнит главе Twitter его эскападу.