От Маска до Безоса: главные неудачники 2019 года

Главным скандалом для главы Amazon Джеффа Безоса стал развод — миллиардер расстался со своей женой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет. Вскоре выяснилось, что супруги разошлись не совсем полюбовно — дело в том, что Безос изменял Маккензи с 49-летней Лорен Санчез, которая в то время была в браке с влиятельным агентом по поиску талантов в Голливуде Патриком Уайтселом.

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Развод Безоса прокомментировал даже его давний враг, президент США Дональд Трамп, саркастически пожелав миллиардеру «удачи». Джеффу Безосу пришлось отдать экс-супруге 25% акций Amazon, что автоматически сделало ее одной из самых богатых женщин мира.

А вот сам Безос потерял титул богатейшего человека Земли, уступив его ближайшему преследователю Биллу Гейтсу.

Кроме того, в начале декабря Безос во всеуслышание заявил о том, что Пентагон и Кремниевая долина должны тесно сотрудничать для благополучия США. При этом правозащитные организации и сотрудники IT-компаний придерживаются радикально противоположного мнения, утверждая, что технологии призваны двигать прогресс вперед, а не убивать. Стремление бизнесмена заработать хотя и понятно, но не добавляет ему популярности в обществе.

Не стоит забывать и о ситуации со складами Amazon, работники которых бастуют каждый год в связи с плохими условиями. 2019 год не стал исключением, и кладовщики снова вышли на улицы, но так и не смогли добиться справедливости. Из-за большой текучки Джефф Безос не считает нужным заниматься этой проблемой — гораздо проще заменить старых сотрудников на новых.

Глава Tesla Илон Маск часто попадает в заголовки прессы — как по хорошим, так и по плохим поводам. В этом году Маску пришлось защищаться в суде по делу о клевете — в одном из своих твитов он назвал дайвера Вернона Ансворта «педофилом» в ответ на оскорбление одного из своих проектов. Ансворт посчитал, что твит настолько публичного человека нанес непоправимый ущерб его репутации и подал на миллиардера в суд.

Несмотря на то что присяжные встали на сторону Илона Маска, которому удалось доказать, что «педофил» — всего лишь оскорбление, а не констатация факта, многие пользователи Twitter остались недовольны таким решением.

После закрытия дела сразу несколько юзеров написали в своих аккаунтах «Илон Маск — педофил», выражая тем самым свое несогласие с исходом скандала.

Были у Маска и другие небольшие провалы — так, например, в июне он перепутал изображения Луны и Марса, что недопустимо для будущего колонизатора Красной планеты. Кроме того, сотрудники Tesla массово жаловались на незаконные увольнения в компании, а Amazon отказался сотрудничать с брендом из-за нескольких случаев самовозгорания солнечных батарей, которые производит автомобильная компания Маска.

В ноябре Илон Маск представил электропикап Cybertruck, который был заявлен как бронированный, но одно из окон машины разбилось в ходе презентации, что подпортило впечатление зрителей. Чуть позже прототип «кибертрака» с Маском за рулем заметили на улицах Малибу — такая промо-акция могла бы пойти на пользу продажам электрокара, если бы миллиардер не сбил столбик, нарушив правила движения при выезде с парковки.

Нельзя сказать, что все эти события заставят публику меньше любить Маска, но его тяга к эпатажным выходкам и резким высказываниям вряд ли идет на пользу котировкам акций его компаний.

Марк Цукерберг

Генеральному директору Facebook Марку Цукербергу в 2019 году не доставалось только от ленивого — его ругали пользователи одноименной социальной сети, сотрудники компании, бывшие коллеги и государственные органы. В этом году Facebook был оштрафован на рекордную сумму в $5 млрд из-за утечки личных данных пользователей в ходе скандала с Cambridge Analytica. Кроме того, Цукербергу пригрозили, что в будущем он может понести и личную ответственность, если Facebook продолжит нарушать законы.

В марте в сервисах Facebook, в том числе в Instagram и WhatsApp, произошел масштабный сбой, продлившийся свыше 10 часов. Несколько миллионов пользователей остались на долгое время отрезанными от своих аккаунтов, что, конечно, не обрадовало рекламодателей, размещающих свою рекламу этих ресурсах.

Не обошлось и без новых утечек — весной стало известно, что на протяжении нескольких лет у сотрудников Facebook был доступ к паролям пользователей в незашифрованном виде, что строжайше запрещено правилами цифровой безопасности.

Проблемы с репутацией Цукерберга распространились не только на его социальную сеть, но и на новые проекты — так, криптовалюта Libra, анонсированная Facebook в июне 2019 года как крайне амбициозный проект, до сих пор находится в замороженном состоянии. Власти как США, так и европейских стран небезосновательно подозревают Facebook в нечистой игре и намерены провести большое количество проверок, прежде чем разрешать Цукербергу заходить на очередной рынок.

Вишенкой на торте непростого для Цукерберга года стало его заявление о том, что политическая реклама в Facebook не подвергается цензуре и фактчекингу, потому что пользователи должны «самостоятельно делать выводы» о правдивости публикаций. Это решение подверглось жесткой критике как со стороны американских политиков, так и коллег по цеху — так, руководство Twitter заявило о том, что полностью откажется от политической рекламы, несмотря на те доходы, которые она приносит.

Тим Кук

Тим Кук всегда сдержан в своих высказываниях и старается держаться в стороне от сомнительных историй, но в 2019 году даже глава Apple оказался замешан в нескольких противоречивых ситуациях. Прежде всего, речь об уходе из компании главного дизайнера Джонатана Айва, который приложил свою руку к внешнему виду iPhone, iPod, iPad, Apple Watch и других культовых продуктов «яблока».

В своем официальном заявлении Айв сообщил, что расстался с работодателем полюбовно, хотя в прессе появилась информация о том, что

дизайнер уже давно хотел покинуть компанию, и одной из причин стала политика Тима Кука, занявшего пост главы Apple после смерти Стива Джобса в 2011 году.

Как сообщили в СМИ, группа дизайнеров, которую возглавлял Джонатан Айв, была недовольна тем, что нынешнее руководство «разрушает магию продуктов», которую создал еще Джобс. Сам Айв был «удручен» Тимом Куком, который «не проявлял интереса к разработке продуктов» и не ставил дизайн устройств во главу угла, сосредоточившись на функциональных особенностях.

Apple известна своим серьезным отношением к приватности, поэтому любые пробелы в безопасности обходятся компании очень дорого. В январе 2019 года была найдена уязвимость в групповых звонках FaceTime, позволяющая прослушать собеседника даже до того, как он примет звонок. В июле стало известно о похожей уязвимости — тогда в незаконной прослушке обвинили умные часы Apple Watch из-за бага в приложении «Рация».

Кроме того, в октябре во время активной фазы протестов в Гонконге Apple удалила из своего App Store приложение, позволяющее следить за передвижениями полиции, которым активно пользовались местные жители. «Яблоко» заявило о том, что сервис нарушил правила магазина приложений, но многие усмотрели в этом подчинение требованиям китайских властей. Ни для кого не секрет, что большая часть производства Apple расположена на территории КНР, поэтому компании приходится идти на поводу у местного правительства, но подавление голосов протестующих, которые боролись за свою свободу, со стороны американского бренда выглядело как крайняя степень лицемерия.