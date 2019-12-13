Судебный запрет: как в США хотят разрушить Facebook

Планы Марка Цукерберга по объединению всех своих сервисов могут столкнуться с серьезным противодействием со стороны американских властей. Как сообщает Wall Street Journal, Федеральная торговая комиссия (FTC) США планирует добиться судебного запрета на интеграцию активов Facebook, включающих в себя Instagram, WhatsApp, Messenger и другие приложения.

Регулятор считает, что интеграция сервисов Facebook даст корпорации слишком большую власть и лишит другие технологические компании права на конкуренцию.

Отмечается, что решение FTC ограничить деятельность компании сначала должно одобрить большинство, после чего Комиссия подаст иск на Facebook и попросит суд наложить запрет. По данным WSJ, такой шаг Федеральная торговая комиссия может предпринять уже в январе 2020 года.

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После публикации Wall Street Journal акции Facebook упали на 4%, потеряв около $6,5 в цене за единицу.

В начале ноября стало известно о том, что Facebook сменит название на FACEBOOK (заглавными буквами), чтобы пользователи могли отличать материнскую компанию от непосредственно социальной сети. В самой FACEBOOK заявили о том, что смена имиджа пойдет на пользу другим сервисам компании, в том числе Instagram и WhatsApp, так как они будут ассоциироваться с единым брендом.

Истинные мотивы Цукерберга, задумавшего такой странный ребрендинг неизвестны, но появилось мнение о том, что миллиардер пытается поставить все ключевые сервисы компании в максимальную зависимость от материнской корпорации, чтобы защитить свои активы от процесса разделения на отдельные составляющие.

Если же Федеральная торговая комиссия США добьется своего, это может стать первым шагом по так называемому «разрушению» Facebook, который, по мнению многих американских политиков, имеет слишком много влияния, являясь одним из монополистов рынка.

Одной из первых, кто потребовал принудительного «расчленения» Facebook и других технологических компаний стала кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен. По ее словам, только такие жесткие меры помогут восстановить баланс сил в американской демократии.

Впрочем, не все политики настроены так же агрессивно. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер выступила против расчленения компаний Кремниевой долины, предложив изобрести новую тактику взаимодействия: «Наши с ней [Долиной] проблемы пока не настолько большие, чтобы разрушение было единственным решением».

Кроме того, Вестагер опасается, что «разрушение» с помощью грубой силы может лишь создать дополнительные проблемы в этой сфере — еврокомиссар сравнила крупнейшие IT-бренды с гидрой из древнегреческих мифов.

«Когда ты отрубаешь одну голову, вырастает еще одна, или две, или семь. Поэтому существует опасность, что ты не только не решишь проблему, но и приумножишь ее», — заявила Маргрет Вестагер.