Репутация подвела: люди больше не стремятся в Google и Facebook

Facebook и Google выбыли из топ-10 лучших работодателей Америки, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодное исследование портала Glassdoor.

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Эти крупные компании Кремниевой долины на протяжении долгого времени считались самыми привлекательными для работы, благодаря большому количеству бонусов для своих сотрудников, однако скандалы последних лет негативно сказались на репутации этих брендов.

За последние десять лет социальная сеть Facebook трижды занимала первую строчку рейтинга лучших работодателей.

В этом году ей приходится довольствоваться только 23-м местом. Еще год назад компания Марка Цукерберга была седьмой в списке, а за год до этого — безоговорочным лидером.

В Glassdoor отметили, что средний балл от сотрудников Facebook 4,4 все еще выше среднего по сайту (3,5), и что любое место в сотне лучших является «большой честью» для работодателя. Однако, нельзя не заметить, как Facebook стремительно теряет свою популярность. Причиной тому — многочисленные скандалы с приватностью, которые повлияли не только на пользователей, больше не доверяющих Facebook, но и на самих сотрудников компании, чей боевой дух и мотивация снизились из-за большого количества негативных публикаций о корпорации в зарубежной прессе.

В мае текущего года стало известно, что американские выпускники больше не хотят работать в Facebook. Как сообщило CNBC, со ссылкой на бывших сотрудников HR-отдела социальной сети, соискатели массово отказываются от предложенных им вакансий в компании, которая ранее считалась одним из лучшим работодателей Америки.

Сообщается, что количество принятых на работу инженеров программного обеспечения снизилось с 90% в конце 2016 года до почти 50% в начале 2019 года. Падение популярности Facebook как работодателя заметно и среди выпускников ведущих американских вузов, в том числе Стэнфорда, университета Карнеги-Меллона и Лиги плюща. Если в 2017-2018 годах процент нанятых в компанию студентов составлял 85%, то после скандалов в социальной сети упал до 35-55%.

Десятку лучших рейтинга Glassdoor покинул и Google, неизменно входил в топ-10 на протяжении последних восьми лет, а в 2015 году смог вырваться на первое место.

Сейчас Google находится всего лишь на 11 месте, что неплохо относительно Facebook, но все еще не очень хорошо, учитывая размеры «корпорации добра» и ее влияние в индустрии.

Репутация Google, как и Facebook, серьезно пострадала за последние пару лет — сотрудники компании бастовали против многочисленных случаев сексуальных домогательств на рабочем месте, военных контрактов с Пентагоном и незаконных увольнений тех работников, которые решили высказать свое недовольство.

Что интересно, компания Apple, обладающая преданной армией фанатов по всему миру, не может похвастаться хорошими условиями труда для своих работников. Если ранее «яблоко» всегда оказывалось в числе первых 25 компаний, в этому году оно стало лишь 84-м.

Принадлежащий Джеффу Безосу Amazon, печально известный своей несовершенной рабочей культурой, не может пробиться в сотню лучших на протяжении последних 12 лет.

Единственной технологической компанией, которая поднялась в списке, стала Microsoft, занявшая 21 место вместо прошлогодней 34 строчки.

Помимо вышеперечисленных компаний, из крупных брендов Кремниевой долины в сотню лучших так же вошли LinkedIn (12 место), NVIDIA (20 место), Adobe (39 место), Dell Technologies (67 место), Cisco Systems (77 место), Intel Corporation (100 место). Возглавила рейтинг компания HubSpot, занимающаяся разработкой и продажей программного обеспечения для маркетологов.