Пиратство в Telegram: Дурову поставили ультиматум

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила администрации Telegram письмо, в котором рекомендует внедрить технологию «цифрового отпечатка», чтобы эффективно бороться с пиратским контентом в мессенджере, сообщает «Коммерсантъ».

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АЗАПИ обеспокоена большим количеством аудио- и электронных книг, которые можно нелегально скачать в многочисленных Telegram-каналах. Учитывая, что эта ассоциация представляет интересы крупных книжных издательств, борьба с пиратскими произведениями находится для нее в приоритете. Известно, что ранее АЗАПИ подписала антипиратский меморандум с социальной сетью «ВКонтакте», создателем которой является Павел Дуров.

А вот другой актив Дурова — Telegram — пока не стремится разбираться с этой проблемой и даже не ответил на письмо ассоциации.

В документе глава АЗАПИ Максим Рябыко указывает на то, что в мессенджере существует «более 170 каналов», чья аудитория насчитывает «миллионы» человек, в рамках которых нелегально распространяются электронные копии книг.

Кроме того, Рябыко также озабочен скорым запуском платформы Telegram Open Network (TON), которая «станет идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте на анонимной основе».

В случае, если Telegram откажется сотрудничать, АЗАПИ пригрозила обращением в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в Торговую палату страны, а также Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей.

22 ноября в работе Telegram произошел крупный сбой — люди жаловались на невозможность отправлять или принимать сообщения.

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей из Белоруссии. Также на проблемы пожаловались жители Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины. В России основная часть сообщений о сбоях пришла из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

Позже в своем официальном канале Павел Дуров заявил о том, что около 15% всех пользователей Telegram испытали трудности с доступом к мессенджеру. Он добавил, что неполадки продолжались около часа и что он извиняется за каждое неотправленное сообщение в течение этого времени.

«Мы стараемся сделать нашу платформу настолько надежной, насколько это возможно. И мы гордимся тем, что несмотря на некоторые попытки повлиять на ее доступность (как, например, DDoS-атака из Китая в июне), с каждым годом Telegram становится менее уязвимым перед такими проблемами», — сообщил глава мессенджера.

Дуров имел в виду атаку 11 июня, которая привела к «падению» Telegram по всему миру. Согласно сайту Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, 95% не могли установить соединение в приложении, а у 4% не отправлялись сообщения.

Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки.

«На данный момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в обеих Америках и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с соединением», — сообщалось в Twitter-аккаунте мессенджера.

Вскоре после этого Павел Дуров выступил с заявлением, сообщив о том, что его специалисты смогли отследить происхождение атаки. По словам Дурова, взлом сетей мессенджера велся из Китая, который, вероятно, пытался помешать коммуникации сотен тысяч протестующих, которые вышли на улицы Гонконга.

«IP-адреса [с которых велась атака] в основном расположены в Китае. Так исторически сложилось, что все крупные DDoS-атаки (200-400 Гб мусора в секунду), которые мы испытывали, совпадали по времени с протестами в Гонконге, которые координировались через Telegram. Этот случай не стал исключением», — заявил Дуров в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопрос пользователя о происхождении атаки.