Жалуются в Лондоне и Москве: сбой в работе Telegram и Instagram

Кроссплатформенный мессенджер Telegram и социальная сеть Instagram вечером в пятницу, 22 ноября, показывали сбои в работе – сообщения не отправлялись или отправлялись с большой задержкой, передает ФАН.

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Наибольшее число жалоб пришло от пользователей из Белоруссии. Также, на проблемы пожаловались жители Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины. В России основная часть сообщений о сбоях приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани, передает НСН.

По данным на 17.30 по мск., 55% столичных пользователей заявляли, что не могут зайти в мобильное приложение Instagram.

В конце прошлого месяца сообщалось, что высокопоставленные государственные служащие стран-союзников США стали целью хакерской атаки на WhatsApp. Об этом писал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с внутренним расследованием компании.

По сообщению источников, значительная часть известных жертв хакерской атаки являются государственными служащими и военными должностными лицами из, как минимум, двадцати стран на пяти континентах.

WhatsApp подал в суд на израильского разработчика программного обеспечения NSO Group. Предполагается, что компания продала ПО, использованное для взлома мобильных телефонов более чем 1400 пользователей.

Неизвестно, кто проводил атаку, однако NSO Group заявляет, что продает свою продукцию исключительно государственным заказчикам.

Чуть ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин пояснил, что попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не смогут пользоваться этим мессенджером.

«Осуществляются [блокировки], одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — указал чиновник.

Он добавил, что, несмотря на решение суда о блокировке Telegram за несоблюдение российского законодательства, пользоваться им в России законно.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на форуме в Сколково, заявил о том, что Telegram в России не запрещен.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил советник главы государства.

При этом Песков отметил, что блокировка IP-адресов, используемых мессенджером, позитивным образом сказалась на развитии технологической сферы в стране.

По его словам, необходимость получения доступа к заблокированному сервису помогла развить технологии фильтрации информации и обхода фильтров.

«В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — заключил советник Владимира Путина.

Это заявление было широко освещено в СМИ и спровоцировало большое количество комментариев. Тогда Песков из-за возникшего «ажиотажа» решил прояснить ситуацию в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, если подходить к ситуации формально, то сервис обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а отказ его соблюдать приводит к блокировке. Но, одновременно с этим, использование этого сервиса не нарушает российские законы.

«Поэтому правильное описание ситуации: «заблокирован, но не запрещен»», — заявил спецпредставитель президента.

Песков также отметил, что на сегодняшний день Telegram — самый продвинутый и безопасный мессенджер.

Также в октябре нынешнего года Институт развития интернета (ИРИ) провел опрос среди граждан России о значимости достижений российских IT-компаний, принадлежности отечественных компаний к российской юрисдикции, а также защите данных российских граждан. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов, например, испытывают ли они гордость за то, что в России можно делать выбор между использованием зарубежных и отечественных сервисов.

Кроме того, россиян спросили, готовы ли они отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных, чтобы помочь развитию последних, а также созданию рабочих мест.

Еще один вопрос звучал так — должны ли российские интернет-компании, работающие в России, зарабатывающие на использовании данных россиян, быть под управлением граждан России. Нетрудно заметить, что он перекликается с законопроектом о значимых информационных ресурсах, предложенным депутатом Госдумы Антоном Горелкиным.

Как оказалось, более половины респондентов (53%) готовы прекратить использование иностранных интернет-сервисов в пользу отечественных.

Больше всего желающих отказаться от зарубежных приложений оказалось среди женщин 45-54 лет и старше 65 лет. Наименьшую готовность к переходу на российские платформы выразили молодые люди в возрасте 18-24 лет.