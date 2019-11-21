«Я предупреждал»: Дуров призвал удалить WhatsApp

Глава Telegram Павел Дуров снова обрушился на WhatsApp за проблемы с безопасностью и порекомендовал всем удалить его со своих гаджетов, чтобы сохранить свои личные данные. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

«В мае я предупреждал, что бэкдоры в WhatsApp будут появляться снова и снова, и одна серьезная проблема с безопасностью будет следовать за другой, как это было и раньше.

На этой неделе в WhatsApp был найден новый бэкдор. Как и бэкдоры в WhatsApp до него, он сделал все данные на вашем телефоне уязвимыми перед хакерами и спецслужбами. Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео — и все ваши данные попадали в руки злоумышленника», — сообщил Дуров.

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По словам создателя Telegram, WhatsApp не только не может защитить переписку своих пользователей, но и ведет себя как троянский конь, который постоянно следит за владельцем устройства. Как считает Дуров, все дело в том, что Facebook, купивший WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, участвовал в программах слежки задолго до приобретения мессенджера.

«Было бы наивно полагать, что компания поменяет свою политику после сделки. Этот факт [слежки] стал еще очевиднее, когда владелец WhatsApp прокомментировал продажу своей компании Facebook так: «Я продал приватность наших пользователей»», — пишет Дуров.

Он имеет в виду интервью Брайана Эктона, одного из создателей WhatsApp, который покинул Facebook в сентябре 2017 года из-за разногласий с главой корпорации Марком Цукербергом. Тогда Эктон заявил о том, что обменял безопасность своих юзеров на большую выгоду, чем совершенно не гордится.

Также Дуров указал на то, что Facebook скрывает последствия эксплуатации бэкдоров, заявляя о том, что у них нет доказательств злоупотребления со стороны хакеров. Однако для того, чтобы получить доказательства, руководству компании нужно просмотреть и проанализировать видео, которые отправляют друг другу пользователи WhatsApp, но такой возможности нет, так как ролики хранятся на серверах мессенджера лишь временно.

«Нечего анализировать — «нет доказательств». Удобно», — иронизирует Павел Дуров.

Но злоумышленники неизбежно воспользуются уязвимостью такого масштаба, продолжает глава Telegram.

«Несмотря на то, что WhatsApp является приманкой для тех людей, которые все еще доверяют Facebook в 2019 году, вероятно, WhatsApp просто случайно внедряет критические уязвимости безопасности каждые несколько месяцев. Но я в этом сомневаюсь — ведь у Telegram, похожего по своей сложности приложения, не было таких проблем с безопасностью с момента его запуска. Маловероятно, что кто-либо может случайно допускать серьезные ошибки в защите системы, удобно подходящие для шпионажа, на регулярной основе», — считает Дуров.

В конце своей речи бизнесмен опять посоветовал своим читателям удалить WhatsApp, если они не хотят, чтобы их фотографии и переписка однажды стали общественным достоянием.

В мае текущего года Дуров уже выступал с критикой WhatsApp и его политики безопасности. Тогда поводом для сообщения стала найденная в мессенджере уязвимость, с помощью которой хакеры устанавливали на смартфоны жертв шпионское программное обеспечение.

«Мир шокирован новостями о том, что WhatsApp превращает любой телефон в жучок. Все, что находится на вашем смартфоне, включая фотографии, электронные письма и сообщения, было доступно злоумышленникам только потому, что вы установили себе WhatsApp.

Меня же эти новости не удивили.

В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что они столкнулись с похожей проблемой — видеозвонок с помощью мессенджера позволял хакеру получить доступ ко всем вашим данным», — писал Павел Дуров.

«Каждый раз, когда WhatsApp устраняет критическую уязвимость в приложении, на нее месте появляется новая. Все их проблемы с безопасностью очень удобны для проведения слежки, так как они работают как бэкдоры», — заявил руководитель Telegram.

В конце своего послания Дуров призвал отказаться от WhatsApp в пользу Telegram, чтобы сохранить приватность, и совместными усилиями противостоять агрессивному маркетингу от Facebook, который стремится стать монополистом рынка.

«Эпоха жадности и лицемерия закончится. Начнется эпоха свободы и приватности. Она гораздо ближе, чем вы думаете», — заключил Дуров.

Стоит отметить, что отказаться от WhatsApp рекомендовал и экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, который считает, что шифрование мессенджера оставляет желать лучшего. Правда, в том интервью от Сноудена досталось и Telegram, который также был признан ненадежным.

В рамках интервью France Inter журналист радиостанции отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон для связи использует Telegram, а премьер-министр страны Эдуар Филипп — WhatsApp.

Сноуден назвал такое решение «большой ошибкой», учитывая серьезные посты, которые занимают Макрон и Филипп.

По словам Сноудена, эти сервисы безопаснее обычных SMS-сообщений, но все еще «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».