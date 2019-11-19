«Воспоминания поблекли»: Швеция не будет преследовать Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании, сообщает «Би-би-си».

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Преступление имело место быть в 2010 году. Гражданка Швеции обвинила Ассанжа в том, что он вступил в ней в сексуальную связь без ее согласия. Глава WikiLeaks, в свою очередь, утверждает, что истица была не против контакта с ним. Обвинителям удалось опросить семь свидетелей по этому делу, прежде чем было принято решение о закрытии дела.

«После завершения расследования, проведенного летом и осенью, становится очевидно, что устные доказательства в поддержку информации истца ослабли. Это потому, что прошло много времени и воспоминания блекнут», — цитирует ТАСС шведского прокурора Еву-Мари Перссон.

Как ни странно, это уже второй раз, когда это же дело было закрыто — два года назад власти Швеции заявили о прекращении следствия в отношении Ассанжа, который за это время успел сбежать из страны и скрыться в посольстве Эквадора в Лондоне.

После закрытия дела об изнасиловании в 2017 году Ассанж выступил с официальным заявлением с посольского балкона.

«Я был заперт в течение семи лет без предъявленных обвинений, пока мои дети росли без меня, а мое имя было опорочено. Я не прощу и не забуду», — заявил Джулиан Ассанж.

Однако, в мае 2019 года, спустя месяц после того, как Эквадор отказал Ассанжу в политическом убежище, и он оказался в руках британской полиции, Швеция заявила о возобновлении дела и даже потребовала провести еще один допрос обвиняемого, но это требование не было удовлетворено.

Впрочем, изнасилование почти десятилетней давности — не самая большая проблема Джулиана Ассанжа. Его экстрадиции добиваются Соединенные штаты, где ему грозит суровое наказание за публикацию секретных правительственных данных и шпионаж.

В настоящий же момент Ассанж находится в британской тюрьме Белмарш — власти страны приговорили его к году лишения свободы в связи с нарушениями условий домашнего ареста.

В апреле текущего года Bloomberg рассказал об условиях, в которых содержится Ассанж. Как оказалось, тюрьму Белмарш, построенную в 1991 году, иногда называют «британским Гуантанамо». В Белмарше находится большое количество заключенных, начиная от неопасных и заканчивая самыми жестокими.

В частности, в ее стенах содержался Абу-Катада, которого считали правой рукой Усама бен Ладена в Европе, а также четверо мужчин, пытавшихся совершить теракт в лондонском метро.

В Белмарше у создателя WikiLeaks не так много возможностей для двигательной активности — время, которое заключенные тюрьмы могут проводить вне камеры, ограничено. Практически половина обитателей Белмарша проводят снаружи менее двух часов в день. Если же Ассанж содержится в блоке для особо опасных преступников, то его условия содержания будут еще более строгими — если верить докладу одного из инспекторов Белмарша, камеры в этом блоке вызывают «резкое чувство клаустрофобии».

В июле МИД Великобритании выступил с официальным заявлением, что не собирается экстрадировать Ассанжа в страну, где ему может грозить смертная казнь. Тогда на это право претендовали Швеция и США. Теперь же, с прекращением дела об изнасиловании, с требованием выдать создателя WikiLeaks выступают только Штаты.

По словам заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Дункана, отсутствие угрозы смертной казни для главы WikiLeaks является «основополагающим условием достигнутого соглашения». Однако, в США Ассанжа ожидает обвинение по 18 пунктам, включая нарушение закона о шпионаже. Кроме того, ему вменяют публикацию засекреченной информации и сговор с целью взлома правительственных компьютерных систем.

Таким образом, создателю WikiLeaks в совокупности грозит до 175 лет тюрьмы, что едва ли является лучшей участью, чем смертная казнь.

Впрочем, если верить сообщениям родственников Ассанжа, до экстрадиции он может и не дожить, так как содержание в тюрьме сильно ухудшает его здоровье. В сентябре отец обвиняемого Джон Шиптон заявил о том, что Ассанж во время отбывания срока испытывает большие физические и психологические страдания, а также сильно похудел.

В ноябре Шиптон снова поднял этот вопрос, заявив о том, что его сын находится «в плохом состоянии».

«После стольких лет преследований его здоровье сильно пострадало. Мы надеемся, что он сможет восстановиться, если обстоятельства быстро изменятся», — сказал Джон Шиптон.

Известно, что следующие технические слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США назначены на 13 и 19 декабря текущего года.