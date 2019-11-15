Очки вместо смартфонов: как IT-гиганты дополняют реальность

В настоящий момент большинство крупных игроков Кремниевой долины работают над разработками в сфере дополненной реальности, а именно AR-очками и гарнитурами. Уже известно об аналогичных проектах от компаний Microsoft, Amazon, Google, Snap, Facebook, а на этой неделе к ним присоединилась и Apple.

Нетрудно заметить, что на наших глазах зарождается новый тренд на AR-очки, которые потенциально смогут вытеснить смартфон в качестве личного портативного устройства.

В этом отношении очки кажутся более удобными, так как они будут находиться на человеке в течение всего дня. Кроме того, очкам не нужны чехлы и другие аксессуары — разве что наушники и пара защитных стекол.

Реклама

Но создать удобный гаджет, который пользователи носили бы, не снимая, — это довольно нетривиальная задача, поэтому перед технологическими компаниями встает новый вызов — оказаться в числе первых, кто представит такое устройство. Уже сейчас существуют AR-гарнитуры и AR-очки, которые можно использовать, но они слишком крупные, слишком дорогие и слишком непривычные, чтобы уже сейчас стать полноценной заменой смартфонам. Очевидно, что это не вопрос пары ближайших лет, однако поиски решения этих проблем активно ведутся.

Apple

Одним из самых известных сторонников повсеместного применения AR является генеральный директор Apple Тим Кук. Еще в 2017 году в одном из своих интервью он заявил о том, что технология дополненной реальности станет революцией, сравнимой с изобретением смартфонов. С тех пор Apple активно занимается этим направлением — покупает стартапы, добавляет AR в iPhone. При этом два года назад Кук отказался комментировать, готовит ли Apple собственные AR-очки, но сообщил о том, что технологий для создания качественной гарнитуры еще не существует.

Однако на этой неделе появилась информация о том, что к 2022 году Apple выпустит AR-шлем, а еще через год — AR-очки.

Пока доподлинно не известно, как именно будут выглядеть эти устройства и что у них будет внутри, но есть данные о том, что гарнитура будет заточена под игры, просмотр видео и виртуальные встречи.

Сообщается, что в очках дополненной реальности от Apple будет использована новая система 3D-сенсора, которая является более продвинутой версией сканера FaceID, применяющегося во всех современных айфонах. Кроме того, по слухам, компания работает над технологией, позволяющей затемнять линзы очков, когда их владелец использует AR, чтобы не привлекать к себе внимание окружающих.

Над развитием технологий дополненной и виртуальной реальностей в Apple работают около тысячи сотрудников, и уже сейчас понятно, что это крупный проект, а не побочная разработка для внедрения в уже существующие гаджеты. Ранее Кук заявил о том, что для него важно быть не первым, а лучшим, поэтому скорее всего Apple не станет торопиться, а учтет ошибки конкурентов и выпустит более совершенный продукт, но гораздо позже остальных.

Microsoft

Что касается Microsoft, то эта компания уже выпускает готовые решения в сфере AR и VR. В начале ноября в продажу поступили очки смешанной реальности HoloLens 2.

Одним из преимуществ HoloLens является запуск компьютерных программ прямо внутри гарнитуры, из-за чего пользователю не нужно носить с собой ноутбук или пользоваться ПК. Это особенно актуально для работников промышленности, которые занимаются проверкой систем — искусственный интеллект подскажет им, где поломка и как эффективнее всего ее устранить.

Пока HoloLens 2 слишком крупные, непригодны для повседневного ношения и к тому же стоят $3,5 тыс. Тем не менее с течением времени эта технология станет более доступной, а стоимость очков не превысит цену смартфона.

Me and mah new boys Our first batch of #Hololens2 has arrived

Let the fun and user testing begin #HoloLens #MixedReality #AugmentedReality #rooms pic.twitter.com/L4JnTqu17m — Julian Lцhr (@jloehr_dev) November 14, 2019

Facebook

Facebook пока замечена лишь в выпуске очков виртуальной реальности, которые позволяют перенестись в параллельный мир, но совсем не позволяют видеть мир виртуальный. Но это не значит, что Марк Цукерберг не заинтересован в AR.

В сентябре текущего года стало известно, что социальная сеть объединила усилия с компанией Ray-Ban, чтобы выпустить очки дополненной реальности под кодовым названием Orion. Ожидается, что они будут готовы уже к 2023-2025 годам.

Кроме того, у Facebook есть собственные инструменты для AR-разработчиков, которые называются Spark AR. Сейчас они используются, чтобы принимать звонки и транслировать видео на дисплеях Portal, которые производит компания, но в теории могут быть легко приспособлены для использования и в смарт-очках.

Учитывая огромную аудиторию Facebook в 2,45 млрд юзеров ежемесячно, можно сказать, что у компании уже есть готовый рынок сбыта.

Правда, до этого корпорации Цукерберга придется еще долго восстанавливать свою репутацию после череды скандалов, связанных с приватностью — не каждый пользователь готов доверить ей личную информацию.

Amazon

Amazon пока открыто не изъявлял свое желание выпускать очки дополненной реальности, но в сентябре представил устройство, которое доказывает, что интерес у компании Джеффа Безоса к этой технологии есть. Речь идет об Echo Frames, которые на текущий момент являются обычными очками, но имеющими встроенный голосовой ассистент Alexa и динамик, позволяющий с ним общаться в любой момент.

Amazon Echo Frames preview: trying on the Alexa smart glasses https://t.co/Z8SOi9qbaQ pic.twitter.com/TYupX1uqSV — The Verge (@verge) September 29, 2019

Сейчас владелец Echo Frames может попросить Alexa включить музыку, узнать погоду, совершить звонок и т.д. В теории Amazon может улучшить свои очки, добавив экран, на который будет выводиться информация. Кроме того, у Amazon есть огромное количество собственных сервисов, которые можно будет интегрировать в этот гаджет — например, Amazon Prime, с помощью которого пользователь сможет смотреть фильмы и сериалы прямо в очках. Не стоит забывать и о главном бизнесе Amazon — онлайн-торговле, ведь владелец AR-очков получит возможность заниматься шопингом и просматривать товары в любом месте и в любое время.

Google

Многие помнят о разработке смарт-очков Google Glass, которые должны были привнести дополненную реальность в широкие массы. Этот амбициозный проект так и остался одним из самых провальных в истории компании.

Существует несколько причин. Во-первых, в 2013 году публике был представлен «сырой» прототип, не доведенный до ума, так как сооснователь Google Сергей Брин хотел как можно раньше узнать реакцию сообщества на новый гаджет. После яркой и пафосной презентации Google Glass в прессе появилось огромное количество негативных отзывов от первых бета-тестировщиков устройства — очки грелись, их автономность оставляла желать лучшего, да и внешний вид не сильно устраивал владельцев.

Кроме того, есть версия о том, что Google-очки появились на рынке до того, как он был готов к внедрению дополненной реальности в повседневный обиход.

Однако Google не сдается и продолжает улучшать Google Glass, чтобы довести проект до ума. В мае текущего года была выпущена очередная версия этих смарт-очков для коммерческого использования.

Heard Apple is working on some AR glasses, so I dusted off Google Glass 1.0 and it still worked, amazingly. Review in 2019:



Still looks highkey dorky

Touchbar on the glasses frame is nice

Bone conduction speaker is impressive but unreliable

4/10 would recommend Apple tries it pic.twitter.com/7RBUEknoCN — Marques Brownlee (@MKBHD) November 12, 2019

И хотя пока Google официально не анонсировал собственные AR-очки, он активно готовит плацдарм для их выпуска, благо у компании, владеющей Android, есть широкий простор для тестирования самых разных функций. Так, например, в мае была представлена обновленная версия Google Maps с использованием AR — когда пользователь идет по навигатору по улице, смотря на нее через камеру смартфона, то он видит стрелочки, указывающие ему направление.