«Душит правду»: автор «Социальной сети» обвинил Цукерберга

Сценарист фильма «Социальная сеть» Аарон Соркин выступил с критикой Марка Цукерберга в авторской колонке в New York Times.

Его выпад посвящен решению Facebook публиковать политические объявления без какой-либо цензуры — Цукерберг считает, что каждый имеет право на свободу слова, но общественность восприняла это как намерение защищать лжецов.

«Социальная сеть» рассказывает биографию Цукерберга и историю создания Facebook. Главную роль в фильме исполнил актер Джесси Айзенберг. Сам Соркин впоследствии был удостоен премии «Оскар» за эту картину в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

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В своей колонке Соркин вспоминает, что Цукербергу не понравился его сценарий, и миллиардер обвинил создателей фильма в искажении фактов.

«Было тяжело не иронизировать про себя, когда я читал выдержки из твоей речи в Джорджтаунском университете, в которой ты защищал — прикрываясь свободой слова — практику Facebook по публикации откровенно лживой рекламы от политиков. Я восхищаюсь твоей верой в свободу слова. Я считаю, что Первая поправка очень полезна. Более того, это основа нашей демократии, и она должна сохранять свою силу.

Но ни ты, ни я не хотим, чтобы в итоге сумасшедшие домыслы вливались в систему водоснабжения, извращая те решения, которые мы совместно принимаем. Ложь несет за собой настоящие и крайне опасные последствия, которые отражаются на наших выборах, наших жизнях и жизнях наших детей», — пишет сценарист.

Соркин указывает на тот факт, что свыше 40% американцев получают новости из Facebook. По его словам, эту проблему можно решить двумя способами — предложить им пользоваться другим новостным порталом или сделать наконец Facebook надежным источником информации.

Тэглайн фильма «Социальная сеть» звучит так: «Нельзя завести 500 миллионов друзей, не нажив ни одного врага». Эти цифры были актуальными для 2010 года — теперь же Facebook пользуется одна треть населения Земли.

«И прямо сейчас на твоем сайте висит публикация, утверждающая, что Джо Байден дал украинскому прокурору миллиард долларов, чтобы тот прекратил расследование в отношении его сына. Каждый квадратный сантиметр этого объявления — ложь, и она публикуется под твоим логотипом.

Это не защита свободы слова, Марк, а удушение правды», — заявил оскароносный сценарист.

Соркин вспоминает, как он устроил частный показ «Социальной сети» для главного операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, которая встала посреди фильма, повернулась к продюсерам и громко спросила: «Как вы могли так поступить с ребенком?», имея в виду Цукерберга, которому на тот момент было 26 лет.

«Я надеюсь, твой операционный директор войдет в твой кабинет, наклонится над твоим столом и спросит у тебя: «Как ты можешь так поступать с десятками миллионов детей?»» — продолжает Соркин.

В конце своей колонки автор выражает сожаление о своем фильме — по его словам, если бы он знал, что все так повернется, то в его сценарии Facebook придумали бы братья Уинклвоссы, а не Цукерберг.

Глава Facebook не стал пропускать замечания Аарона Соркина мимо ушей и ответил ему в своем Facebook-аккаунте, использовав цитату из другого фильма сценариста — «Американского президента» с Майклом Дугласом в главной роли. Его герой переизбирается на новый срок президентства и должен сделать выбор между политической карьерой и новой пассией.

«Америка — это не просто. Америка — это продвинутая страна. Ты должен очень сильно в ней нуждаться, так как она не сдастся без борьбы. Она скажет — ты хочешь свободу слова? Давай посмотрим, как ты признаешь человека, чьи слова заставляют твою кровь кипеть, который стоит на сцене и защищает те ценности, которым ты противостоишь всю свою жизнь. Ты хочешь получить эту землю, считая, что это страна свободы? Тогда символом этой страны должен быть не просто флаг; символом этой страны должен быть гражданин, который пользуется своим правом сжечь этот флаг в качестве протеста. Покажи мне это, защити это, воспевай это в классных комнатах. Только тогда ты можешь встать и воспеть страну свободы», — процитировал главного героя Цукерберг в своей публикации.

Впрочем, это слова выдуманного персонажа, а глава Facebook — вполне реальный человек, так что позиция Аарона Соркина пока кажется более убедительной.