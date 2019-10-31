«Заглушить Трампа»: как Twitter запретил политическую рекламу

Компания Twitter больше не будет публиковать политическую рекламу на своей платформе, заявил глава бренда Джек Дорси в своем аккаунте.

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter во всем мире.

Мы верим в том, что охват для политического заявления нужно заслужить, а не покупать. Почему? Есть несколько причин», — сообщил Дорси.

We've made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons… — jack (@jack) October 30, 2019

В серии последующих твитов гендиректор пояснил, что политики зарабатывают свой охват, когда люди решают на них подписаться. Покупка охвата нивелирует это пользовательское решение, поэтому в компании отменяют рекламу.

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По словам Дорси, сначала они намеревались запретить публикацию рекламных объявлений только для кандидатов в президенты, но позднее решили, что это нечестно, поэтому от той функции отключили всех.

Кроме того, глава Twitter призвал законодателей подумать о возможном регулировании интернет-рекламы. Сообщается, что изменения вступят в силу, начиная с 22 ноября.

В своей речи Дорси позволил себе явную отсылку к политике Facebook в сфере публикации политических объявлений.

«Например, для нас неприемлемо сказать так: «Мы работаем над тем, чтобы люди не злоупотребляли нашими системами для распространения дезинформации, но если кто-то заплатит нам, чтобы таргетировать пользователей и заставлять их смотреть рекламу… Тогда они могут говорить все, что угодно!» — написал руководитель Twitter, снабдив публикацию подмигивающим эмодзи.

Дело в том, что в политике пользования Facebook указано, что политическая реклама, как правило, не подвергается факт-чекингу в социальной сети. На прошлой неделе основатель социальной сети Марк Цукерберг посетил слушания конгресса США, в рамках которых заявил, что политики должны иметь право говорить все, что им вздумается, а Facebook должен транслировать это в неизмененном виде, чтобы люди сами делали выводы о тех, за кого они голосовали. При этом, когда конгрессвумен Окасио-Кортес поинтересовалась, означает ли это, что Цукерберг готов публиковать явную ложь за деньги, миллиардер ответил уклончиво.

Кстати, Окасио-Кортес не преминула похвалить Twitter за их решение, назвав его «этичным».

«Запретить платную дезинформацию — это одно из самых базовых этических решений, которые может принять компания», — заявила конгрессвумен.

This is a good call. Technology - and social media especially - has a powerful responsibility in preserving the integrity of our elections.



Not allowing for paid disinformation is one of the most basic, ethical decisions a company can make.



/1 https://t.co/YtNawdnJfj — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 30, 2019

В поддержку Twitter высказалась и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

«Это правильное решение в пользу демократии в Америке и в остальном мире. А ты что скажешь, Facebook?» — написала политик в своем аккаунте.

This is the right thing to do for democracy in America and all over the world.



What say you, @Facebook? https://t.co/dRgipKHzUG — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 30, 2019

А вот штаб Дональда Трампа нововведение от Twitter не оценил. Глава предвыборной кампании нынешнего президента Брэд Парскаль опубликовал официальное заявление по этому вопросу.

Twitter bans political ads in yet another attempt by the left to silence Trump and conservatives. Wouldn't be surprised if @twitter lifted the ban after 2020.



Statement: pic.twitter.com/4ZdHGJw3js — Brad Parscale (@parscale) October 30, 2019

«Twitter запретил политическую рекламу, чтобы в очередной раз попытаться заглушить голоса Трампа и консерваторов. Не удивлюсь, если Twitter отменит этот запрет после [выборов] 2020 года», — заявил Парскаль.

В заявлении также говорится о том, что Twitter таким образом лишится сотен миллионов долларов потенциального дохода, что является «очень глупым решением».

Парскаль задается риторическим вопросом, будет ли Twitter блокировать рекламу от «предвзятых либеральных СМИ», которые покупают политический контент для атак на республиканцев.

Буквально несколько минут после заявления со стороны Дорси глава Facebook Марк Цукерберг вышел на связь с инвесторами, чтобы обсудить результаты финансового отчета за третий квартал 2019 года. Свою речь он начал с монолога о «принципах» и свободе слова.

«В демократии частные компании не должны цензурировать политиков или СМИ. И несмотря на то, что ранее я сомневался насчет этой рекламы, и все еще сомневаюсь, на текущий момент мы продолжим ее публикацию. Реклама может быть важной частью свободы слова — особенно для кандидатов и правозащитных организаций, чья деятельность не освещается в прессе, но таким образом они могут донести свое сообщение», — заявил Цукерберг.

По словам Цукерберга, тяжело определить, «где провести черту», поэтому глава Facebook предложил сфокусироваться на увеличении прозрачности и открытости в интернете, а проблему с рекламой отложить на потом.