Только родное: россияне готовы отказаться от Viber и WhatsApp

Институт развития интернета (ИРИ) провел опрос среди граждан России о значимости достижений российских IT-компаний, принадлежности отечественных компаний к российской юрисдикции, а также защите данных российских граждан, сообщает ТАСС. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

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Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов, например, испытывают ли они гордость за то, что в России можно делать выбор между использованием зарубежных и отечественных сервисов. Кроме того, россиян спросили, готовы ли они отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных, чтобы помочь развитию последних, а также созданию рабочих мест.

Еще один вопрос звучал так — должны ли российские интернет-компании, работающие в России, зарабатывающие на использовании данных россиян, быть под управлением граждан России. Нетрудно заметить, что он перекликается с законопроектом о значимых информационных ресурсах, предложенным депутатом Госдумы Антоном Горелкиным.

Как оказалось, более половины респондентов (53%) готовы прекратить использование иностранных интернет-сервисов в пользу отечественных.

Больше всего желающих отказаться от зарубежных приложений оказалось среди женщин 45-54 лет и старше 65 лет. Наименьшую готовность к переходу на российские платформы выразили молодые люди в возрасте 18-24 лет.

При этом в исследовании не указывается, от каких именно иностранных сервисов готовы отказаться россияне. Так, например, по статистике за 2019 год, самыми популярными мессенджерами у граждан РФ являются WhatsApp, Viber и Telegram, каждым из которых владеет зарубежная компания (39%, 28% и 21% упоминаний среди россиян соответственно). При этом на долю «других» мессенджеров приходится лишь 1%. Маловероятно, что отказ от иностранных мессенджеров пройдет так легко, как это следует из исследования ИРИ.

34% опрошенных заявили о том, что гордятся выбором между использованием зарубежных и отечественных компаний, так как не каждая страна мира может себе это позволить. При этом больше всего достижениями российского IT довольны люди старшего поколения, которым исполнилось более 65 лет.

Кроме того, 77% респондентов уверены в том, что государство должно регулировать отечественные интернет-компании, чтобы не допустить угрозы персональным данным. При этом 73% считают, что российские интернет-компании, зарабатывающие на информации граждан РФ, должны находиться под управлением россиян.

Наконец, 66% считают, что государство должно оказывать поддержку российским интернет-компаниям.

Как рассказал «Газете.Ru» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, у отечественных сервисов есть преимущества перед иностранными, поэтому они являются привлекательными для россиян.

«Уверен, что в итоге до 75% [россиян] готовы использовать только российские сервисы, потому что фактически иностранные сервисы не добавляют необходимой ценности, а отечественные, наоборот, выигрывают по содержанию за счет более региональной специфики. С другой стороны, иностранные сервисы очень популярны у профильных экспертов — дизайнеров, разработчиков, управленцев, так как они обладают более ценным функционалом», — считает Щельцин.

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, на практике, когда пользователи выбирают, где им завести электронную почту или аккаунт в социальной сети или мессенджере, они не смотрят структуру владения компанией и число зарубежных инвесторов. Процесс выбора является абсолютно ортогональным и не зависит от боязни россиян зарубежных сервисов или лучшего функционала того или иного продукта.

«Главную роль здесь играют маркетинг и каналы привлечения пользователей, и, если человек, например, пользуется мессенджером Telegram, мало что сможет заставить его отказаться от этого сервиса, хотя формально Telegram — абсолютно не российская компания. Возможно, при прочих равных многие пользователи отдадут приоритет сервисам, которые позиционируются как отечественные, но это будет зависеть только лишь от более эффективного позиционирования данных продуктов на рынке», — говорит Гавриченков «Газете.Ru».

Более того, реальные выводы о том, кто готов отказаться от использования интернет-сервисов, а кто — нет, сделать очень сложно, поскольку основной вопрос исследования был сфокусирован на том, готовы ли пользователи отказаться от иностранных сервисов в пользу российских в целях развития отечественных компаний и создания новых рабочих мест.

Тот факт, что молодежь ставит индивидуальное удобство выше гипотетического создания новых рабочих мест, является довольно неплохим показателем, демонстрирующим прогрессивную позицию и независимость молодого поколения. Если же опрошенные в принципе не имеют отношения к интернет-индустрии, то для них никаких новых рабочих мест вообще не может быть организовано.

«У нас достаточно развита российская интернет-отрасль, многие компании держат разработку в России, поэтому замена небольшого числа оставшихся иностранных сервисов русскими аналогами особое влияние на создание рабочих мест вряд ли окажет. Дополнительные рабочие места можно будет создать путем развития смежных отраслей: автоматизации производства, логистики, транспорта, создания принципиально новых сервисов с российской спецификой — либо за счет экспорта отечественных сервисов за рубеж, но этому сильно мешает нестабильная внешняя политическая ситуация», — заключил Гавриченков.