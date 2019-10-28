Запретный полет: для дронов ввели регистрацию

С 27 октября вступили в силу правила, предписывающие обязательную регистрацию беспилотных летательных аппаратов весом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

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Тот, кто не успел зарегистрировать свой дрон в рамках установленного срока, может сделать это в любой момент, однако использование БПЛА для полета до регистрации будет расцениваться как нарушение закона. Как пояснил агентству генеральный директор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев, полет на неучтенном беспилотнике будет квалифицироваться как нарушение правил использования воздушного пространства.

Штраф для физических лиц составит до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

Постановление правительства РФ «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации» датируется 25 мая 2019 года. Как следует из текста документа, учет беспилотных воздушных судов осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Обязательной регистрации подлежат беспилотные летальные аппараты с максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов, которые были либо созданы, либо ввезены в Россию. При этом новые правила не затрагивают те беспилотники, которые были временно ввезены на территорию РФ иностранцами для участия в спортивных соревнованиях.

Как следует из информации на сайте Росавиации, для регистрации своего дрона необходимо отправить заявление о постановке на учет, приложив фото беспилотника. После этого владельцу придет учетный номер, который необходимо нанести на БПЛА.

При этом уже эксплуатируемые аппараты необходимо поставить на учет в течение месяца после вступления в силу новых правил, а вновь купленные — в течение 10 дней.

«Из документов требуется заявление с несколькими параметрами, которые в заявлении надо заполнять обязательно. Должна быть фотография беспилотника, который предоставляется на учет. Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней. Воздушные суда, которые ввезены в РФ после вступления новых правил, а также изготовленные здесь — по ним нужно подать заявление в течение 10 дней», — рассказал журналистам в сентябре начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.

По оценке Бабинцева, количество зарегистрированных дронов в России к 2021 году достигнет около 20-25 тыс. единиц. При этом в октябре Росавиация заявила о том, что уже поставила на учет свыше 1,5 тыс. дронов.

Однако Бабинцев добавил, что ожидать всплеска регистрации БПЛА среди россиян вряд ли стоит.

Дело в том, что закон не предусматривает наказания для тех, кто откажется ставить свой дрон на учет — речь о штрафах заходит только тогда, когда незарегистрированный дрон поднимается в небо и это нарушение фиксируется ответственными органами.

«Важно, чтобы беспилотник был поставлен на учет до полета, как и установлено во всех странах. В первую очередь подали заявления те, кто занимается бизнесом с помощью БВС, примерное число заявлений на это и указывает. Небольшое число любителей, конечно, тоже подали заявки, но, в основном, те, кто не планирует летать сейчас, будут ждать. Те, кто покупал для себя, для хобби, для отдыха и красивых селфи, — кто-то будет ставить, но, в основном, любители будут ждать интернет-регистрации, бегать с бумагами не будут», — цитирует эксперта РИА «Новости».

В июле 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за запуск дронов в запрещенных зонах в 10 раз. Теперь штраф для физических лиц составляет от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а для должностных — от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Наказание для юридических лиц — от 250 тыс. руб. до 300 тыс. руб. В России полеты над запрещенными зонами регулируются Федеральными правилами использования воздушного пространства.