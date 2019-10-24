Жертва конгрессвумен: Цукерберга приперли к стенке

Тяжелая доля модератора

Один из вопросов, заданных Цукербергу, никак не касался криптовалюты Libra, а был посвящен модераторам Facebook. Десятки тысяч сотрудников, чья работа заключается в ежедневном просмотре контента с убийствами, насилием и порнографией, являются подрядчиками компании, а значит лишены базовых бонусов Facebook. Более того — они выполняют крайне важную работу для социальной сети, а зарабатывают всего около $30 тыс. в год.

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«У вас работают около 15 тыс. подрядчиков, которые отсматривают убийства, резню, суициды, другие ужасные и отвратительные ролики в целях модерации, верно?» — задала вопрос конгрессвумен от Калифорнии Кэти Портер.

Проблема с модераторами Facebook остро стоит на повестке дня компании. Внимание к ней привлек материал портала The Verge, в котором рассказывались истории подрядчиков, которые целые днями смотрят на убийства и изнасилования, из-за чего сталкиваются с психологическими проблемами.

После того, как Цукерберг ответил утвердительно, Портер продолжила: «Как следует из одного из отчетов, которые есть в моем распоряжении, и это похоже на серию «Черного зеркала», у этих модераторов есть только девять минут контролируемого отдыха в день.

Это означает девять минут, чтобы поплакать на лестнице, пока на них кто-то смотрит».

Портер спросила, готов ли Цукерберг в течение следующего года по часу в день заниматься модерацией нежелательного контента в тех же условиях, в которых работают такие сотрудники. Глава Facebook уклонился от ответа, но начал говорить о «преимуществах», которые есть у модераторов компании.

«Мистер Цукерберг, я жду «да» или «нет». Вы хотели бы поработать модератором?» — перебила миллиардера конгрессвумен. Цукерберг отметил, что не считает, что такое времяпровождение пойдет на пользу сообществу Facebook.

«Вы пытаетесь сказать, что у вас нет достаточной квалификации, чтобы быть модератором контента?» — задала вопрос Портер.

Цукерберг парировал, что не это имел в виду. «Хорошо, тогда я считаю, что вы ответили «нет»», — безапелляционно заявила конгрессвумен.

Политикам закон не писан

Другим важным вопросом, не касающимся Libra, стала публикация политической рекламы на просторах Facebook. Представитель Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес поинтересовалась у Цукерберга, получится ли у нее выложить рекламный пост, содержащий в себе ложную информацию.

Дело в том, что в политике пользования Facebook указано, что политическая реклама, как правило, не подвергается факт-чекингу в социальной сети.

«Так вы будете или не будете удалять дезинформацию? Мне кажется, тут довольно легко ответить «да» или «нет»… Я имею в виду чистую ложь», — спросила Окасио-Кортес.

«У нас демократия. Я считаю, что люди должны сами видеть, что говорят политики, которых они выбирали или не выбирали, чтобы самостоятельно сделать выводы», — подчеркнул Цукерберг. Он добавил, что Facebook будет удалять все публикации, призывающие к насилию, физической расправе или подавлению голосов избирателей.

«Так удалите или нет?» — повторила вопрос конгрессвумен. Глава Facebook пояснил, что в данном случае будет важен контекст сообщения. Впрочем, нетрудно заметить, что прямого ответа бизнесмен избежал.

Права человека никого не интересуют

Третьей конгрессвумен, которая приперла Цукерберга к стенке, стала Джойс Битти, представляющая Огайо. По ее словам, подход главы Facebook к гражданским правам и репрезентации меньшинств является «вопиющим и отвратительным».

Битти задала Цукербергу несколько вопросов касательно репрезентации в Facebook, но он не смог предоставить ей необходимые цифры.

«В своей приветственной речи вы много говорили о правах человека, но мне кажется, это нужно перефразировать — вы занимаетесь правами человека только потому, что столкнулись с огромным количеством исков [из-за их нарушений]», — указала Джойс Битти.

Битти спросила, знает ли Цукерберг фамилию сотрудника, который занимается делами, связанными с нарушениями гражданских прав в компании. Глава Facebook назвал имя своей правой руки Шерил Сэндберг, но конгрессвумен ответила, что Сэндберг никогда не занималась этой сферой деятельности. Политик потребовала от Цукерберга назвать компанию, которая была нанята Facebook для работы с судебными исками в этой отрасли, но он также не справился с этим вопросом.

«Знаете, что расстраивает меня больше всего? Что вы не воспринимаете всерьез дискриминацию, которая разрушает человеческие жизни», — сделала вывод конгрессвумен.