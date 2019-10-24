«Одно другому не противоречит»: что происходит с Telegram в России

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

«Осуществляются [блокировки], одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — цитирует Волина РИА «Новости».

Он добавил, что, несмотря на решение суда о блокировке Telegram за несоблюдение российского законодательства, пользоваться им в России законно.

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Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на форуме в Сколково, заявил о том, что Telegram в России не запрещен.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил советник главы государства.

При этом Песков отметил, что блокировка IP-адресов, используемых мессенджером, позитивным образом сказалась на развитии технологической сферы в стране. По его словам, необходимость получения доступа к заблокированному сервису помогла развить технологии фильтрации информации и обхода фильтров.

«В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — заключил советник Владимира Путина.

Это заявление было широко освещено в СМИ и спровоцировало большое количество комментариев. Тогда Песков из-за возникшего «ажиотажа» решил прояснить ситуацию в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, если подходить к ситуации формально, то сервис обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а отказ его соблюдать приводит к блокировке. Но, одновременно с этим, использование этого сервиса не нарушает законы РФ.

«Поэтому правильное описание ситуации: «заблокирован, но не запрещен»», — заявил спецпредставитель президента.

Песков также отметил, что на сегодняшний день Telegram — самый продвинутый и безопасный мессенджер.

«С точки зрения технологического развития перспективные сервисы мессенджера (такие как TON) могут принести много пользы и стать базовой инфраструктурой для цифровой экономики. Однако отказ от взаимодействия с национальными регуляторами (например, попытка самостоятельной эмиссии криптовалюты) резко увеличивает риск именно запрещения использования сервиса, причем по всему миру, а не только в России. Поэтому в России РКН [Роскомнадзор], в США SEC [Комиссия по ценным бумагам и биржам] должны сделать свою работу, технологическое соревнование «брони и снаряда» будет продолжено, теперь скорее всего в форме DPI vs DOH. Государственные проекты, очевидно, использовать сервис не должны», — указал советник Владимира Путина.

Он добавил, что сложившаяся с Telegram ситуация развивается в негативном сценарии, так как отсутствует баланс между развитием и безопасностью, однако такую тенденцию можно назвать общемировой.

«P.S. Пираты иногда открывают новые земли и даже создают свои Тортуги. Открытия полезны, Тортуги романтичны, но нации сильнее, и вольницам приходит РКН. Такова история», — заключил Песков.

В сентябре 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что в Тюменской области тестируется новое оборудование, предназначенное для блокировки Telegram и других запрещенных в России сервисов. Сообщалось, что по итогам эксперимента Роскомнадзор планирует оценить, как работает блокировка и какие возможны сбои.

В том же месяце глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что блокировка Telegram будет успешно завершена к концу текущего года.

«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — заявил руководитель надзорного органа.