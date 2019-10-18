Facebook может обрушить доллар: почему Европа против Libra

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр сообщил, что Берлин, Париж и Рим готовят совместные меры по запрету в Европе криптовалюты Libra, разрабатываемой американской компанией Facebook, выпуск которой назначен на следующий год.

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«Libra не приветствуется на европейской территории. На карту поставлен наш суверенитет», — сказал чиновник, отказавшись раскрыть характер обещанных мероприятий, передает французское издание Le Figaro.

Бруно Ле Мэр напомнил один из особенно спорных моментов, связанных с этой блокчейн-валютой: Libra будет привязана к бивалютной корзине.

«Для компании Facebook будет достаточно решить, чего у нее будет больше: евро или долларов, чтобы повлиять на курс одной или другой денежной единицы. Это скажется на эффективности государств и ослабит независимость денежно-кредитной политики», — пояснил европолитик.

Он добавил, что против вмешательства в европейские финансовые механизмы частной коммерческой компании, число пользователей которой достигает 2,5 млрд человек, способных оказать глобальное влияние на монетарную политику Европы.

«Мы хотим, чтобы денежно-кредитная политика находилась в руках частной компании, такой как Facebook? Мой ответ: явно нет. Я не против создания публичной цифровой валюты, в становлении которой привет участие Франция, и функционирующей в рамках европейских норм», — подытожил экономист.

Ранее член правления Европейского центрального банка Бенуа Кёре заявлял, что введение в оборот какой-либо криптовалюты может привести к срыву денежно-кредитной политики, дестабилизации международной финансовой системы или национальных экономик.

«Если бы в стране со слабой банковской системой население массово использовало криптовалюту для своих покупок и сбережений, обвал ее стоимости без какой-либо банковской или государственной гарантии имел бы катастрофические последствия», — указывал специалист.

Он подчеркнул, впрочем, что в перспективе не против легализации криптовалют на европейском финансовом рынке.

«G7 считает, что ни один глобальный криптовалютный проект не должен вводится до тех пор, пока правовые и нормативные риски не будут должным образом устранены», — отмечал Кёре, добавляя, что блокчейн сделает денежные переводы удобнее более, чем для миллиарда человек по всему миру.

Неделей ранее стало известно, что компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association. Об этом сообщал телеканал CNBC. В Visa и MasterCard заявили, что они намерены сосредоточиться на других проектах.

«Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность касательно Libra», — заявил сооснователь Libra Дэвид Маркус. Бизнесмен также отметил, что в настоящее время сложно говорить о судьбе криптовалюты.

«Конечно, в краткосрочной перспективе это не очень хорошие новости, но в некотором смысле это освобождает», — резюмировал топ-менеджер.

В компании Visa сообщили, что продолжат изучать проект, а финальное решение примут на основании нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соблюдать все необходимые требования регуляторов.

Libra, создание которой курирует лично Марк Цукерберг, встретила сильный протест также и со стороны американских политиков — кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен и вовсе грозила «разрушить» Кремниевую долину и все крупные IT-компании, тем самым лишив их абсолютной власти.

По словам Цукерберга, «разрушение» крупных компаний, будь то Facebook, Google или Amazon не поможет решить скопившиеся проблемы и избавиться от вмешательства в выборы.

«Наоборот, оно [вмешательство] станет более вероятным, так как компании не смогут координировать свои действия и сотрудничать», — заявил сооснователь Facebook.

Что же касается конкретно сенатора Уоррен, то на этот счет у главы Facebook есть алгоритм действий — если ее изберут президентом, то компании придется инициировать судебный процесс, который она, скорее всего выиграет.

«Вы скажете, что это все равно будет отстойно для нас. Да. Я не хочу судиться с нашим правительством. Не хочется находиться в такой позиции, когда ты… я имею в виду, мы заботимся о нашей стране и хотим сотрудничать с властями, чтобы делать хорошие вещи. Но, в конце концов, если кто-то пытается недвусмысленно угрожать тебе, то ты идешь на мат и сражаешься», — подчеркнул создатель социальной сети.

Стоит добавить, что Банк России ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, регулятор ожидает появления преступных схем с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra.

Лях отметил, что в деятельности финансовых пирамид активно применяется социальная инженерия, передает НСН.

Если старшее поколение привлекают к мошенническим операции, используя классические схемы, то молодежи часто предлагают вложения в инвестиционные проекты. ЦБ ожидает всплеска мошенничества с появлением криптовалют в Telegram и Facebook, передает ФАН.