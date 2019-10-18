«Он лжет!» Скандальная речь Цукерберга разозлила юзеров

Создатель Facebook Марк Цукерберг выступил с речью в Джорджтаунском университете, чтобы правдиво рассказать о своих взглядах на свободу слова.

Однако, добиться эффекта искренности у бизнесмена не получилось — рассказывая о том, как создавался Facebook, Цукерберг неожиданно представил новую историю происхождения социальной сети, о которой раньше никто не слышал.

По словам миллиардера, идея создания Facebook пришла ему из благородных побуждений — желания «дать возможность высказаться» каждому после вторжения американских войск в Ирак в 2003 году.

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«Когда я учился в колледже, наша страна только что начала войну в Ираке. В студенческом городке царила атмосфера недоверия. Мне казалось, что мы пропускаем мимо много важных точек зрения. Давление на солдат, их семьи и всю нацию было очень серьезным, и большинство из нас чувствовало себя бессильными. Я помню, что почувствовал, если бы у большинства людей была возможность высказаться, то все могло бы быть по-другому. Эти годы сформировали мою веру в то, что право голоса дает человеку силу и со временем делает общество лучше. В то время я создал раннюю версию Facebook для своего сообщества, и увидел, как мои убеждения воплощаются в жизнь», — заявил Цукерберг.

Однако, любой человек, кто более-менее знаком с историей Facebook, знает, что реальность была куда более прозаичной, чем ее описывает Марк Цукерберг 15 лет спустя.

Его социальная сеть базировалась на сервисе Facemash, который собирал фотографии студентов Гарварда из онлайн-папки, а затем выставлял на голосование. В нем мог принять участие любой желающий, выставляя оценку сексуальности того или иного студента.

Несмотря на то, что в 2018 году на слушаниях в конгрессе гендиректор Facebook заявил о том, что Facemash никаким образом не связан с разработкой социальной сети, местная газета Гарварда в публикации от 2003 года довольно четко указывает, что создателем сайта с голосованием по фото является именно Цукерберг, идею которому подкинул один из его друзей.

Разумеется, эта история выставляет главу Facebook в не очень выгодном свете, но, учитывая его юный возраст в то время, то его можно простить. Куда более серьезной выглядит его ложь в нынешнем зрелом возрасте, что не преминули отметить пользователи социальных сетей. «Цукерберг лжет!» — пишет пользователь @bodhisjw, прикрепив скриншот с историей Facemash.

«Цукерберг хочет сказать, что вдохновением для Facebook стала война в Ираке, и что Facebook мог бы ее предовратить?» — вопрошает журналист портала Mashable Маркус Гилмер.

Zuckerberg seems to imply that 1) the Iraq War was an inspiration for Facebook and 2) Facebook may have prevented it? pic.twitter.com/u8QhscW5Ez — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) October 17, 2019

Помимо изобретения новой мифологии в отношении своей компании Цукерберг также рассказал о том, почему политиков не стоит ограничивать в рекламных заявлениях, которые они публикуют на просторах Facebook. По словам миллиардера, частная компания не может цензурировать политиков. Таким образом, глава Facebook поддержал право на существование фейков в социальных сетях.

«Я не думаю, что люди захотят жить в мире, где можно публиковать только те вещи, которые техкомпании посчитают на 100% правдивыми. Я верю в то, что мы должны делать выбор в пользу самовыражения», — заявил Цукерберг.

Это неоднозначное заявление также было воспринято пользователями интернета в штыки.

«Ты не можешь выступать в поддержку свободы слова, если ты контролируешь контент, который люди потребляют. Это называется чушь собачья», — пишет пользователь @hpdailyrant.

«Цукерберг, мы заживем спокойно, когда ты будешь наказан за свои преступления», — заявил @asheeka1.

Одной из тех, кто был возмущен выступлением Марка Цукерберга, стала и дочь Мартина Лютера Кинга Бернис. В своей речи глава Facebook привел в пример ее знаменитого отца, который боролся и пострадал за свободу слова. Бернис Кинг такое сравнение пришлось не по душе.

«Я слышала речь Цукерберга о «свободе слова», в которой он упомянул моего отца. Я бы хотела помочь Facebook разобраться в тех проблемах, с которыми столкнулся Мартин Лютер Кинг из-за кампаний дезинформации, спонсированных политиками. Эти кампании подготовили среду для его убийства», — заявила Кинг в своем Twitter-аккаунте.