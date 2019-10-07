«Искали озлобленных»: кто помог Трампу на выборах

Имя Кристофера Уайли стало известно после того, как он слил журналистам документы, подтверждающие, что его бывший работодатель, британская компания Cambridge Analytica тайно собирала личные данные миллионов пользователей Facebook, чтобы таргетировать политическую рекламу накануне президентских выборов в США в 2016 году.

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Изначально Cambridge Analytica занималась президентской кампанией Теда Круза, но после его выхода из гонки в 2016 году начала работать на штаб Трампа. Как сообщил Уайли, Круз и Трамп заплатили британским аналитиком по $5 млн каждый.

«Мы воспользовались уязвимостью Facebook, чтобы собирать информацию миллионов аккаунтов. Используя то, что мы знали о людях, мы могли напрямую воздействовать на их «внутренних демонов». На этом принципе строилась вся работа компании», — заявил Уайли.

Всего в руки сотрудников Cambridge Analytica попала персональная информация 87 млн пользователей Facebook. В 2019 году Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала социальную сеть Марка Цукерберга на сумму в $5 млрд за неспособность обеспечить приватность своих юзеров.

По мотивам этого скандала Кристофер Уайли написал книгу, в которой поделился подробностями того, как именно работала Cambridge Analytica. Отрывок из книги осведомителя был опубликован на сайте New York Magazine.

У Cambridge Analytica было огромное количество подробной информации о десятках миллионов пользователей Facebook. Уайли вспоминает, как руководству показывали потенциал проекта, выбрав случайное женское имя и один из штатов страны. Выбрав одну «Дженни Смит» из списка, сотрудники Cambridge Analytica могли рассказать о жизни женщины практически все.

«Вот ее фото, вот, где она работает, вот ее дом. Вот ее дети, они ходят в эту школу, а это машина, которую она водит. В 2012 году она голосовала за Митта Ромни. Ей нравится музыка Кэти Перри, у нее машина Audi. У нас была не только информация из Facebook, но и базы данных, купленные у государства и частных компаний...

Мы знали, что у нее ипотека, сколько она зарабатывает, есть ли у нее огнестрельное оружие.

Мы знали о том, сколько у нее накоплено миль и как часто она летает. Мы могли узнать, замужем ли она (она была одинока). А еще у нас был спутниковый снимок ее дома, легко полученный из Google Earth. Мы воссоздали ее жизнь на компьютере. А она об этом даже не подозревала», — рассказывает Уайли.

Как утверждает источник, Cambridge Analytica использовала методы фокус-групп и качественного наблюдения, чтобы понять, какие темы занимают умы пользователей Facebook. Среди них выделяются, например, оборот и ношение оружия и создание стены на границе с Мексикой.

Компания изучала способы влияния на общественное мнение, тестируя их на отдельных группах юзеров. Кроме того, она анализировала аккаунты в Facebook, пытаясь найти схожие паттерны, чтобы предсказать поведение тех или иных людей.

«Cambridge Analytica требовалось «заразить» [идеей] лишь небольшую часть населения, а затем просто наблюдать за тем, как она распространяется дальше», — пишет Уайли.

При этом он отмечает, что компания специально искала пользователей, которые были «склонны к импульсивным проявлениям злости», а также больше доверяли теориям заговора, чем среднестатистические граждане.

В Cambridge Analytica использовали разные методы, включая публикацию объявлений, распространение статей или даже создание фейковых Facebook-страниц, чтобы спровоцировать таких пользователей на комментарии.

«Когда пользователи присоединялись к группам Cambridge Analytica (CA), компания начинала публиковать видео или заметки, которые специально провоцировали и распаляли их. На странице группы велись ожесточенные дискуссии, в рамках которых люди жаловались на что-то ужасное или несправедливое. CA ломала социальные барьеры, создавая отношения между разными группами людей. И одновременно с этим она тестировала и редактировала сообщения, чтобы добиться максимальной вовлеченности», — рассказывает осведомитель.

В конце концов Уайли осознал, что он является частью чего-то большого, что он не понимает и не может контролировать.

По его словам, он глупо повелся на высокомерный девиз Facebook «Двигайся быстро, ломай все».

«Я никогда в жизни ни о чем так не сожалел. Я двигался быстро, я участвовал в создании проекта огромной мощи, и я так и не смог понять, что именно я ломаю, пока не стало слишком поздно», — раскаивается экс-сотрудник Cambridge Analytica. В мае 2018 года британская компания объявила о прекращении своей работы.