Цукерберг против всех: кто стал врагом главы Facebook

Это лето принесло Facebook некое облегчение и даже передышку в череде скандалов, связанных с приватностью. Компании удалось урегулировать спор с Федеральной торговой комиссией (FTC) США, выплатив в ее пользу рекордный штраф в размере $5 млрд, что, впрочем, никак не отразилось ни на финансовых показателях бренда, ни на стоимости акций.

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Впрочем, до состояния мира Facebook еще далеко. Криптовалюта Libra, которую Марк Цукерберг планирует сделать своим следующим крупным проектом, встретила сильный протест со стороны властей во всем мире, а кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен и вовсе грозится «разрушить» Кремниевую долину и все крупные IT-компании, тем самым лишив их абсолютной власти.

Эта тема была поднята во время сессии вопросов и ответов между Цукербергом и сотрудниками компании, которая была записана на диктофон и опубликована в сети. Один из работников Facebook спросил, как руководитель относится к тому, что регуляторы угрожают буквально развалить его компанию.

По словам Цукерберга, «разрушение» крупных компаний, будь то Facebook, Google или Amazon не поможет решить скопившиеся проблемы и избавиться от вмешательства в выборы.

«Наоборот, оно [вмешательство] станет более вероятным, так как компании не смогут координировать свои действия и сотрудничать», — заявил Цукерберг.

Что же касается конкретно сенатора Уоррен, то на этот счет у главы Facebook есть алгоритм действий — если ее изберут президентом, то компании придется инициировать судебный процесс, который она, скорее всего выиграет.

«Вы скажете, что это все равно будет отстойно для нас. Да. Я не хочу судиться с нашим правительством. Не хочется находиться в такой позиции, когда ты… я имею в виду, мы заботимся о нашей стране и хотим сотрудничать с властями, чтобы делать хорошие вещи. Но, в конце концов, если кто-то пытается недвусмысленно угрожать тебе, то ты идешь на мат и сражаешься», — подчеркнул создатель социальной сети.

Это выступление не прошло мимо Элизабет Уоррен, которая отреагировала на слова Цукерберга в своем Twitter-аккаунте.

«Будет действительно «отстойно», если мы не починим коррумпированную систему, которая позволяет крупным компаниям как Facebook заниматься нелегальными антиконкурентными практиками, игнорировать права потребителей на приватность и не нести ответственность по защите нашей демократии», — ответила сенатор в тон Цукербергу.

Создается ощущение, что у Facebook появился новый враг, который, при определенном раскладе, имеет шансы стать следующим американским президентом. Однако, не стоит забывать, что антимонопольными практиками компании занимается не только Уоррен — просто ее больше всех слышно.

Что на самом деле должно волновать компанию — так это многочисленные расследования, инициированные американскими регуляторами и министерствами.

В конце ноября стало известно, что Министерство юстиции США намеревается начать расследование против Facebook по поручению американского генпрокурора Уильяма Барра. В настоящее время расследованием уже занимается Федеральная торговая комиссия (FTC). Однако источники уверяют, что теперь дело перейдет на контроль министерства юстиции страны.

Кроме того, расследования в отношении Facebook ведет банковский и юридический комитеты Сената США, несколько прокуроров от разных штатов, а также некоторые другие организации.

Помимо прочего, Цукербергу стоит обратить внимание и на конкурентов, которые не дремлют и вовсю пользуются сложившейся ситуацией.

Так, компания Snap, владеющая сервисом по обмену мгновенными сообщениями Snapchat, на прошлой неделе радостно поделилась собранным на Facebook компроматом с американскими властями. Таким образом, Элизабет Уоррен является лишь одним из большого списка врагов, которых успел нажить себе Цукерберг.

Несомненно, главе компании стоит обратить внимание и на настроения внутри коллектива Facebook. Если сотрудники компании приходят на внутреннюю встречу и тайно записывают аудио своего генерального директора, то это говорит о том, что боевой дух команды сильно упал, сообщает CNBC со ссылкой на нескольких бывших работников социальной сети.

«Это показывает, что сотрудники все еще не пришли в себя после того, что случилось в 2017-2018 годах», — заявил Генри Лью, который покинул должность менеджера по работе с клиентами Facebook два года назад.

Он намекнул на скандал с компанией Cambridge Analytica, которая незаконным образом получила доступ к личных данным 87 млн пользователей социальной сети.

По его словам, тайная аудиозапись считается серьезным нарушением и наказывается соответственно, поскольку руководство Facebook ценит доверие превыше всего. Другие экс-сотрудники соцсети подтвердили CNBC эту информацию и добавили, что сотрудник с диктофон знал, на что идет, публикуя запись, поэтому такое поведение символизирует новые времена в компании.