«Проект Волдеморт»: Snapchat годами собирал компромат на Facebook

Нож в спину

Нелегкие времена для социальной сети Facebook, в отношении которой ведутся многочисленные расследования в США, заставили активизироваться конкурентов компании. Как сообщает Wall Street Journal, Snap, владеющая приложением Snapchat, годами собирала компромат о практиках Facebook и теперь с радостью делится этими данными с Федеральной торговой комиссией (FTC) США, которая в данный момент ведет антимонопольное расследование в отношении компании Цукерберга.

Сборник компромата получил название «Проект Волдеморт» по имени главного злодея из вселенной Гарри Поттера, злого волшебника, который мечтал поработить весь мир.

Реклама

Как утверждает Snap, Facebook использовал ряд ходов и механизмов, чтобы снизить влияние Snapchat и других конкурентов. Так, например, фотохостинг Instagram, принадлежащий Facebook, оказывал давление на некоторых блогеров и инфлюэнсеров, запрещая им публиковать контент из Snapchat в своей ленте, угрожая в случае чего лишить их галочки верификации.

Кроме того, по данным Snap, Instagram удалял контент из Snapchat, например, селфи с фильтрами этого сервиса, а также хэштег #snapchat из поиска и вкладки «Explore».

Наконец, Instagram якобы блокировал пользователей, которые оставляли ссылки на свои аккаунты в Snapchat или Telegram — этот мессенджер является конкурентом WhatsApp, который также входит в активы Facebook.

В пресс-службе Facebook не смогли предоставить оперативный комментарий по этой ситуации.

Известно, что в активном контакте с Федеральной торговой комиссией находится не только Snap, но и другие техкомпании, которые с радостью рассказывают о том, в чем они подозревают Facebook.

Сообщается, что главной темой таких дискуссией являются агрессивные тактики роста и продвижения, которые помогли социальной сети Марка Цукерберга вырасти из платформы для студентов одного вуза до экосистемы сервисов, которыми пользуется каждый четвертый человек в мире.

Одним из предметов расследования комиссии является израильское приложение Onavo по анализу трафика, купленное Facebook в 2013 году. С его помощью компания могла тайно отслеживать действия пользователей на их смартфонах. Несмотря на то, что проект Onavo был закрыт в 2019 году, у регулятора остались к нему вопросы.

Сервис обмена сообщениями Snapchat был создан в 2011 году Эваном Шпигелем. Активная ежедневная аудитория Snapchat составляет 190 млн человек. Считается, что именно Snap первым придумал формат «Stories», публикаций, которые исчезают в течение 24 часов. Позже «сториз» подхватили и внедрили у себя и другие похожие сервисы. В 2018 году Шпигель занял 354 место в списке «Forbes 400» с состоянием в $2,3 млрд.

Проверка на монополию

В начале сентября стало известно о том, что в отношении Facebook и Google стартуют два параллельных антимонопольных расследования. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Проверкой Google займется генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Сообщается, что прокуратура штата заинтересовалась влиянием Google на рынок цифровой рекламы, а также потенциальным ущербом пользователям, который причиняет IT-гигант, будучи фактическим монополистом в этой отрасли.

Одновременно с этим общественный адвокат Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена устроить проверку социальной сети Facebook.

«Мы продолжаем вести двухсторонние переговоры о неконтролируемой власти крупных технологических компаний», — заявла Джеймс в заявлении The Wall Street Journal, когда ее попросили прокомментировать расследование.

«У генеральных прокуроров, вовлеченных в проверку, есть вопросы к контролю сохранности личных данных со стороны крупных технологических компаний. Они должны понести ответственность за антиконкурентные практики, которые ставят под угрозу конфиденциальность пользовательской информации», — подчеркнула адвокат.

В пресс-службе Facebook отказались от комментариев. Представитель Google заявил о том, что его компания сотрудничает с властями.

«Сервисы Google помогают людям каждый день, создают больше выбора для потребителей и поддерживают тысячи рабочих мест и малых предприятий по всей стране. Мы продолжаем сотрудничать с регуляторами, включая генеральных прокуроров, отвечая на вопросы о нашем бизнесе и динамично развивающемся секторе технологий», — сообщил представитель Google Хосе Кастанеда.