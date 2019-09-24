Новая реальность: абонентов начнут определять по голосу

Ты узнаешь ее по голосу

Началась разработка системы удаленной идентификации абонентов, благодаря которой клиенту не придется больше ходить в офис мобильного оператора с паспортом, сообщают »Известия». Известно, что технической стороной вопроса занимается «Ростелеком», который является оператором Единой биометрической системы. Если система будет внедрена, то для регистрации в сети абоненту понадобится только собственная фотография и запись голоса.

Также отмечается, что новые возможности идентификации помогут внедрению виртуальной SIM-карты, или eSIM, в России.

Как рассказал «Известиям» директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Чернецов, удаленная идентификация раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи.

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Технология eSIM появилась несколько лет назад в рамках предложения Ассоциации GSMA по миниатюризации устройств. Предполагается, что такая миксрохема, заменяющая SIM-карту, будет устанавливаться внутрь устройства на стадии его сборки на фабрике. Эта технология удобна для пользователя — ему не нужно идти в салон связи за физической картой. Кроме того, для смены мобильного оператора или тарифа достаточно лишь сменить настройки на телефоне. Наличие eSIM и стандартной SIM-карты в одном устройстве позволяет абоненту легко переключаться между двумя операторами, пользуясь услугами обоих.

Несмотря на то, что функция виртуальной SIM-карты уже присутствует во многих современных гаджетах, в России эта технология пока еще не работает. В апреле текущего года «большая тройка» операторов и представители ФСБ высказались против внедрения eSIM в стране, в том числе из-за проблем с шифрованием данных и рисков безопасности.

Однако, оператор Tele2 поддержал инициативу и запустил пилотный проект по выпуску таких карт. Вскоре его пришлось приостановить по просьбе Минкомсвязи.

Но уже в середине сентября ведомство разрешило Tele2 продолжить тестирование технологии.

«Tele2 решил вопросы обеспечения безопасности применения eSIM. Реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Известно, что в тестировании будут принимать участие до 15 тысяч абонентов, но другие подробности эксперимента пока неизвестны.

«Газета.Ru» направила запросы в «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2, но компании не смогли предоставить оперативный комментарий.

На почту с паспортом

В июле текущего года появилась информация о том, что россиян могут лишить анонимности в сервисах электронной почты. Члены Совета Федерации Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Государственную думу законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона. Как сообщают авторы инициативы, поправки позволят снизить количество ложных террористических сообщений, которые распространяются через почтовые сервисы.

Владельцы почтовых сервисов будут обязаны осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру мобильного телефона, следует из текста поправок к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Кроме того, сервис должен в течение суток ограничить распространение материалов, запрещенных на территории Российской Федерации по запросу уполномоченного федерального органа.

Другие изменения коснутся обеспечения технической возможности отказа получать сообщения от других пользователей, а также конфиденциальности передаваемых данных.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — уверены сенаторы.

В случае принятия поправки к федеральному закону вступят в силу с 1 января 2020 года.