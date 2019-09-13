«Не выбирал жизнь в России»: Сноуден готов вернуться в США

«Если бы я подыграл, то жил бы во дворце»

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, вынужденный скрываться в России за слив секретных американских документов о прослушке, дал интервью журналистам Национального общественного радио США. По словам Сноудена, он готов в любой момент вернуться в США, но при одном условии.

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Информатор хотел бы справедливого суда, в рамках которого он сможет рассказать присяжным, зачем он передал засекреченную правительственную информацию в прессу. Кроме того, он просит, чтобы присяжные могли самостоятельно ознакомиться с этими документами, чтобы понять, правильно он поступил или нет.

«Нельзя ожидать честный процесс о сливе информации, если присяжные не могут сами оценить мотивы такого слива», — заявил Эдвард Сноуден.

По его словам, если он вернется в Штаты только для того, чтобы его посадили в тюрьму, это будет плохим примером для тех, кто оказался в похожей ситуации.

«Никто не становится информатором, потому что так захотел. Никто не становится информатором, потому что они хорошо заканчивают», — отметил экс-сотрудник американских спецслужб.

Сноуден проживает в России уже на протяжении шести лет — сначала он получил убежище, а теперь обладает постоянным видом на жительство. В США он считается преступником за нарушение Закона о шпионаже. Такой дуализм не мог не отразиться на восприятии Сноудена общественностью — часть верит, что он совершенно справедливо пролил свет на незаконную массовую слежку, а другая называет его предателем родины.

Эдвард Сноуден подчеркивает, что он оказался в России не по своей воле.

«Это был не мой выбор, и это часто забывают... Я не выбирал жизнь в России», — подчеркивает Сноуден. По его словам, он просил убежище в 27 странах, но все, кроме России, отказали ему, боясь санкций со стороны Соединенных Штатов.

Он также рассказал о том, что российские спецслужбы хотели с ним сотрудничать, как только он въехал в страну, но он отказался. Он указал на тот факт, что по прибытии просидел в московском аэропорту 40 дней.

«Если бы я им подыграл, то уехал бы в первый день на лимузине, жил бы во дворце, а на Красной площади в мою честь проходили бы парады», — заявил Эдвард Сноуден.

«Сноуден — не предатель»

В интервью Оливеру Стоуну в 2017 году президент России Владимир Путин заявил о том, что не считает Эдварда Сноудена предателем.

На вопрос режиссера Стоуна, является ли экс-агент Сноуден предателем, Владимир Путин ответил: «Ничего подобного».

Как заявил Путин, Сноуден «не предал интересы своей страны и не передал другой стране информации, которая бы наносила ущерб его народу». По словам российского лидера, все то, что делает Сноуден, он делает публично.

Тем не менее, президент РФ не одобрил слив секретных данных — он согласился, что Агентство национальной безопасности США зашло «слишком далеко» в слежке за гражданами, но Сноудену не следовало передавать эти данные в прессу.

«Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться, и все. Но он пошел дальше. Это его право. Но если вы меня спросили, считаю ли я это правильным или нет, то мое мнение: нет, неправильно», — заявил российский президент. В качестве примера он рассказал о своем увольнении из КГБ, так как он не был согласен с теми действиями, которые предпринимало правительство.